Delcy Rodríguez acusa intentos de desestabilización tras terremotos en Venezuela y advierte que "aquí no habrá estallido social"

En medio de la emergencia provocada por los dos terremotos que han sacudido a Venezuela y que ya dejan más de 3.300 personas fallecidas, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, descartó que puedan producirse protestas o un estallido social, asegurando que el país se mantiene unido frente a la tragedia.

Durante una ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), la autoridad afirmó que existen sectores que buscarían aprovechar el complejo escenario para generar inestabilidad.

"No entiendo cómo, en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven, desde la miseria, a planificar estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es una profunda solidaridad social de nuestro pueblo", señaló Rodríguez.

La mandataria también sostuvo que el país no dará espacio a acciones que, a su juicio, busquen afectar la estabilidad institucional.

"En Venezuela no puede haber espacio para ningún tipo de conspiración, ni interna ni externa, venga de donde venga", enfatizó.

Rodríguez aseguró también que "la tragedia nos puso a prueba para saber dónde están la bondad, el amor y la misericordia, pero también nos ha tocado ver el odio y la miseria".

En esa línea, sostuvo que "al igual que en 1812, cuando los antipatriotas pretendieron utilizar el terremoto para ir contra la joven República nacida en 1811, hoy también se pretende atacar la institucionalidad venezolana".

La presidenta encargada también defendió el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos, y respondió a las críticas surgidas tras una consulta realizada por un periodista.

"¡La orden la di yo como comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana!", recalcó.

Asimismo, agregó que "la orden la di yo y me hago responsable por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está allí en el territorio, abrazando a las familias que esperan recuperar a sus seres queridos bajo los escombros del silencio".

Finalmente, Rodríguez se refirió al drama que aún viven cientos de familias diciendo que "debajo de los escombros todavía hay una madre que llora a un hijo. Debajo de los escombros todavía hay un hijo que llora a una madre, un hermano, una abuela, un tío o un amigo".

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