Defensa de Venezuela respalda histórico acuerdo petrolero con EE.UU. y descarta pérdida de soberanía

El ministro de Defensa de Venezuela, general Gustavo González, ha respaldado este miércoles el acuerdo suscrito entre Caracas y Washington, que contempla el control estadounidense de parte de las reservas petrolíferas del país.

"Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz, no es una subordinación", ha defendido el general venezolano, quien ha mantenido su habitual reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, después de la firma de un acuerdo con Estados Unidos con una vigencia total de 25 años, mediante el cual parte de los recursos naturales pasarán a manos estadounidenses.

En este contexto, González ha destacado el pleno respaldo del Ejército venezolano al convenio firmado con Washington, enmarcado en un pacto de desarrollo energético. "Estamos completamente de acuerdo, apoyamos todas las acciones que nuestra comandante en Venezuela ha tenido a bien para lograr la prosperidad y el bienestar que lo veremos próximamente en el país", ha afirmado.

Por su parte, Caracas ha defendido que el acuerdo "mantendrá la soberanía sobre sus recursos" naturales y permitirá obtener unos beneficios que rondarían los 200.000 millones de euros. El pacto contempla que Estados Unidos adquiera el "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Caracas, además de impulsar inversiones en distintos campos del sector energético.

Las Fuerzas Armadas venezolanas no observan amenazas a la soberanía ni medidas contra la paz o conflictos en el territorio nacional, ha señalado el ministro de Defensa. González ha recalcado que el acuerdo contribuirá a la estabilidad del país y al resguardo de sus infraestructuras.

El general venezolano ha presentado además el convenio como una oportunidad para atraer inversiones internacionales, con la expectativa de que estas contribuyan a generar empleo y aumentar la producción nacional.

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