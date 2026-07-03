De la Espriella y el presidente de Israel acuerdan restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo israelí, Isaac Herzog, en la que ambos líderes abordaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, tras la ruptura de los vínculos bilaterales en 2024.

A través de un comunicado, la Oficina de Prensa del mandatario electo informó que "Israel y Colombia empiezan a recomponer relaciones", precisando que durante el diálogo ambas autoridades coincidieron en la importancia de restablecer los lazos diplomáticos y de fortalecer los vínculos históricos de amistad, cooperación y entendimiento entre ambos países.

El texto añade que el "nuevo gobierno de la Patria Milagro" comienza a "recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad".

Por su parte, Isaac Herzog manifestó, a través de un mensaje publicado en redes sociales, su "interés" en trabajar junto a De la Espriella para "volver a encarrillar las relaciones entre Israel y Colombia". Asimismo, invitó al presidente electo a visitar Israel "una vez que asuma el cargo" como nuevo ocupante de la Casa de Nariño.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron interrumpidas en mayo de 2024, cuando el presidente saliente, Gustavo Petro, anunció la ruptura de los lazos con Israel en medio de la postura del Gobierno colombiano frente al conflicto entre Israel y Palestina y, particularmente, por la situación en la Franja de Gaza.

En ese entonces, la Cancillería colombiana justificó la decisión señalando que "Colombia no puede ser cómplice ni guardar silencio manteniendo relaciones diplomáticas con un Gobierno que se comporta de esa manera y enfrenta tan graves acusaciones de la comisión de un genocidio, crímenes de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario". El Ministerio de Exteriores precisó además que la ruptura de las relaciones diplomáticas entraría en vigor a partir del 2 de mayo de 2024.

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