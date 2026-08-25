De la Espriella ordena trasladar a Bogotá a 20 peligrosos reclusos de Barranquilla: "Desde las cárceles no se extorsiona"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado a Bogotá de 20 presos vinculados a grupos criminales que se encuentran recluidos en distintas cárceles de Barranquilla, en el norte del país.

La medida busca reforzar el control sobre los centros penitenciarios y evitar que personas privadas de libertad continúen coordinando actividades delictivas desde las cárceles.

"Por orden mía directamente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de libertad que estaban recluidas en Barranquilla", ha señalado el presidente en un mensaje publicado en redes sociales.

De la Espriella detalló que diez de los reclusos se encontraban retenidos en comisarías de Policía, mientras que los otros diez permanecían en la cárcel distrital de Barranquilla.

"Los traslados se están realizando bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados", ha dicho.

Entre los presos trasladados se encuentran integrantes de los grupos criminales Los Costeños y Los Pepes, quienes serán llevados inicialmente a Bogotá para luego ser distribuidos en distintos centros penitenciarios del país.

Según explicó el mandatario, esta redistribución se realizará "de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec".

"DESDE LAS CÁRCELES NO SE EXTORSIONA''

El presidente colombiano enfatizó que la decisión forma parte de una estrategia para impedir que las cárceles sean utilizadas como centros de coordinación de actividades criminales.

"La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen", ha zanjado.

La medida se suma a otros operativos de traslado de reclusos implementados durante las últimas semanas por las autoridades colombianas.

MÁS DE 400 RECLUSOS

Con el objetivo de aliviar el hacinamiento y reforzar la seguridad de los presos y del personal penitenciario, las autoridades trasladaron a 403 reclusos a distintos centros penitenciarios del país a principios de agosto, según informó el diario El Colombiano.

El Inpec entregó esta cifra después de que inicialmente informara del traslado de 117 presos considerados "de alto perfil".

En concreto, el 7 de agosto fueron trasladadas 39 personas, mientras que al día siguiente la medida se extendió a otros 364 presos.

Las autoridades buscan con estas medidas fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y limitar la capacidad de los grupos criminales para mantener, coordinar o reforzar sus actividades desde las cárceles.

De esta manera, el Gobierno pretende desarticular las estructuras de poder que organizaciones criminales hayan establecido al interior de los recintos penitenciarios y reforzar el control estatal sobre las cárceles del país.

PURANOTICIA