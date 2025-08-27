De Katrina a Mitch: Cuáles han sido los huracanes más poderosos y destructivos de la historia

Al menos 200.000 viviendas fueron demolidas o gravemente dañadas por la tormenta. Solo en Honduras, 70.000 casas y 92 puentes fueron destruidos, mientras aldeas enteras eran engullidas por ríos de lodo que descendían de las montañas. La ONU estimó que, en total, más de medio millón de personas perdieron sus hogares.

Podría pensarse que las tormentas más poderosas son aquellas que causan más daños y se cobran más vidas. Pero no siempre es así.

El huracán Patricia fue la tormenta número 24 de la temporada de huracanes de 2015 y se formó cerca del golfo de Tehuantepec, frente a la costa sur de México. Las condiciones favorables hicieron que pasara de tormenta tropical a huracán de categoría cinco en apenas 24 horas .

El 23 de octubre, la velocidad máxima del viento de Patricia sostenida durante 10 segundos alcanzó 221 millas por hora (356 km/h), medida desde un avión en vuelo (en tierra se registraron velocidades o 338 km/h). Fue la velocidad más alta jamás registrada en el hemisferio occidental y tan intensa como una de las tormentas más poderosas de la historia: el tifón Nancy de 1961.

El trayecto de Patricia atravesó zonas relativamente poco pobladas de México, evitando grandes ciudades, lo que limitó el número de muertes. Además, se debilitó drásticamente tras tocar la costa mexicana, aunque llegó a tierra con velocidades de viento registradas de hasta 265 km/h.

El efecto del terreno montañoso de México debilitó aún más a Patricia y, para el 24 de octubre, prácticamente había desaparecido.

A pesar de su intensidad, el número de muertes fue sorprendentemente bajo: solo dos personas murieron directamente a causa de la tormenta, con otras cuatro muertes indirectas, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

RÁPIDA INTENSIFICACIÓN

Esta semana, el huracán Erin se convirtió en el primer huracán del Atlántico de 2025, bordeando la costa continental de Estados Unidos y llevando a los meteorólogos a emitir advertencias a los surfistas sobre corrientes de resaca. Se cree que es uno de los huracanes que más rápidamente se ha intensificado en tan temprana fecha en la temporada.

Las tormentas más fuertes tienden a ocurrir más tarde en el año, después del 1 de septiembre. Erin pasó de huracán de categoría uno a categoría cinco en poco más de 24 horas, antes de debilitarse nuevamente a categoría dos.