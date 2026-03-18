Cuba logra restablecer el suministro eléctrico a 24 horas de un apagón total

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba quedó restablecido "en condiciones muy difíciles", tras la caída total del suministro sufrida en la isla este lunes y después de varios días con prolongados cortes de luz.

"En este momento queda enlazada Granma (sureste) al Sistema Electroenergético Nacional, por lo que ya todas las provincias se encuentran interconectadas entre sí", informó la empresa estatal cubana Unión Eléctrica (UNE), que agregó que "continúan las unidades de generación térmica preparando condiciones para sincronizar al SEN".

Por su parte, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, sostuvo que el restablecimiento se ha logrado "en condiciones muy difíciles", pero demostrando "la fuerza de los trabajadores eléctricos".

"Esos son nuestros héroes y el pueblo cubano está lleno de hombres y mujeres de su estirpe", indicó la autoridad cubana a través de sus redes sociales.

La desconexión total del sistema eléctrico cubano se constituye como la primera en lo que va de año, datando la anterior del 10 de septiembre de 2025.

Cuba atribuye estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.

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