Cuatro razones que explican la peor derrota electoral de Javier Milei en Argentina desde que es presidente

La principal promesa de Milei antes de llegar a la Casa Rosada en 2023 fue que recuperaría y estabilizaría la economía argentina .

Y si bien en los últimos casi dos años el líder libertario logró controlar la inflación y ha tomado una serie de medidas para mantener la estabilidad cambiaria, diversos sondeos han reflejado que los argentinos siguen teniendo dificultades .

Es pronto aún para saber cuánto ha influido esto en el resultado electoral, pero lo que está claro es que la principal bandera del mileísmo ha encontrado serias dificultades .

Los índices macroeconómicos no han logrado -según las encuestas- ser percibidos por las familias como una mejora en sus vidas cotidianas. De hecho, la pobreza alcanzó un récord histórico en 2024 (54,8%) , y si bien ha disminuido, sigue afectando a más de un tercio de los argentinos, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Una encuesta de Zuban Córdoba de julio de este año reveló que un 50,3% de los argentinos siente miedo de perder su empleo y que un 63,7% afirma que le es cada vez es más difícil llegar a fin de mes . En ese mismo sondeo, un 65,1% consideró que su situación económica empeoró en los últimos seis meses.

El economista especializado en hábitos de consumo Guillermo Oliveto aseguró en conversación con el diario Clarín el mes pasado que "para el 70% de los argentinos el (dinero para los gastos del) mes se termina el día 20 y vive en la cultura del no puedo; se dicen pobres intermitentes ".

"Ahora vienen a decir que no se llega a fin de mes. Convengamos que está claro que la frase suena muy interesante para ponerse sensiblero, pero es muy interesante, porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y estaría llena de cadáveres", dijo Milei para responder a este reclamo.

Según publicó el diario La Nación, "la provincia de Buenos Aires alberga a los más grandes núcleos de pobreza del país".

El clima económico también se ha sentido en la industria, muy presente también en la provincia de Buenos Aires. Las medidas que ha tomado el presidente con el objetivo de abrir los mercados han supuesto golpes importantes para las industrias locales.

En conversación con BBC Mundo, Emmanuel Álvarez Agis, socio fundador de PxQ Consultora y exviceministro de Economía de Argentina, explica que "esta elección tiene mucho de resultado económico porque la provincia de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que más negativamente están afectadas por este esquema macroeconómico de la Libertad Avanza".

"Pensá que desde que Milei asumió, la provincia destruyó 44.000 empleos en el sector privado", agrega.

El escenario global se puso aún más turbulento justamente en la previa a los comicios de este domingo. En julio, para evitar la dolarización de las carteras, Milei subió las tasas de interés en pesos hasta un 70%, para luego subir los encajes bancarios reduciendo la circulación de la moneda local.

La semana pasada, en tanto, el gobierno anunció que el sistema de bandas cambiarias que había acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaba a su fin, al tiempo que vendió dólares del Tesoro.

El mandatario atribuyó la inestabilidad a lo que denominó como "el riesgo kuka", aludiendo a un supuesto temor de los mercados e inversores por un avance del kirchnerismo en los comicios del domingo.

Este lunes los mercados amanecieron con un aumento en el precio del dólar. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, a su vez, registraron fuertes pérdidas.

"La aplastante victoria peronista en las elecciones intermedias de la provincia de Buenos Aires indica una prima de riesgo político prolongada" para Argentina, afirmaba un reporte del banco JP. Morgan citado por la agencia Reuters.

Para Álvarez Agis, lo más preocupante tras los resultados de este domingo es que Milei ha dado señales de que la política económica se va a mantener.

"Defender el esquema de bandas (...) puede implicar algo muy costoso en términos de reservas", recalca.