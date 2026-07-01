Cuatro policías venezolanos fueron detenidos por saqueos durante operativos de rescate

Las autoridades de Venezuela informaron que cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron detenidos por cometer saqueos durante las labores de rescate tras los potentes terremotos del 24 de junio, que han dejado hasta la fecha cerca de 2 mil muertos.

En un comunicado, el Cicpc condenó los actos de manera "firme" y señaló que estas cuatro personas "se habrían desviado de sus deberes durante las labores de rescate y asistencia humanitaria actuando de forma indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros".

Posteriormente, los presuntos implicados "fueron separados de manera definitiva e irrevocable de sus cargos, además de iniciarse un proceso administrativo disciplinario correspondiente para su destitución inmediata". Los agentes fueron identificados como Aguilar Reyes, Fredy Lugo, Roger Andrés Omaña y Josue Burgos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó en una rueda de prensa que se procedió a la "destitución inmediata" de los cuatro agentes por cometer estos "actos inmorales". "Ha habido una denuncia de unos funcionarios del CICPC que estaban cometiendo actos impúdicos indecentes en la zona de la tragedia. Fueron identificados, expulsados de la institución, de esta digna institución de trabajadores y trabajadores, por deshonrar su uniforme", aseveró.

"Fueron puestos a disposición de los tribunales como corresponde. Seremos totalmente intolerantes con aquellos que comenten actos contra la moral mediante el uso de sus uniformes. Hay personas que quieren aprovecharse del dolor ajeno. Manchan los uniformes de la fuerza policial con sus actos", apuntó.

Así, insistió en que el Gobierno tendrá "cero tolerancia con quienes manchan y deshonran el uniforme de nuestra fuerza policial".

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