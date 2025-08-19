Cuatro claves para entender la histórica ola de incendios que golpea a España y que va camino a batir récords de destrucción

"Las circunstancias son excepcionales y nada está funcionando cómo debería", indica el experto.

"Sabemos que la región mediterránea es una de las más afectadas y estamos viendo incendios similares en otros países, como Portugal, Grecia o Turquía ", señala Fernández García.

En ellos, la coincidencia de veranos secos y cada vez más calurosos con especies vegetales que arden con facilidad, como el pino resinero, contribuyen a que haya más incendios y mayores.

"Sabemos que ahora arden más cosas de noche y se ha alargado la estación en la que pueden producirse los incendios debido al cambio climático", indica el experto.

3. EL ABANDONO DEL CAMPO

Otro de los aspectos que contribuye a los incendios son los cambios en el paisaje que se han producido en España a medida que se han abandonado las tradicionales tareas agrícolas y ganaderas en beneficio de otras más rentables.

Fernández García explica que "antes había un paisaje marcado por los pequeños huertos o fincas que estaban al cuidado de quien las explotaba, pero muchas se han vaciado, lo que ha permitido que se extiendan la maleza y otra vegetación, dando lugar a un paisaje más continuo en el que el fuego se propaga más rápida y fácilmente".