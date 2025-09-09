Cuatro claves para entender la grave crisis económica y política que atraviesa Francia y que hizo caer al primer ministro de Macron

En cambio, el resultado fue un parlamento dividido y sin mayoría , lo que ha dificultado que cualquier primer ministro consiga el apoyo necesario para aprobar proyectos de ley y el presupuesto anual.

Macron nombró a Michel Barnier como primer ministro en septiembre de 2024 , pero en menos de tres meses, el hombre que negoció el Brexit para la UE fue destituido , el período más corto desde que comenzó la Quinta República francesa de la posguerra.

Bayrou corrió ahora la misma suerte , poco menos de nueve meses después de asumir el cargo en diciembre pasado. Presentará su renuncia formal el martes.

Algunos partidos, principalmente de extrema derecha y extrema izquierda, siguen clamando por unas elecciones presidenciales anticipadas .

Sin embargo, Macron siempre ha dicho que no dimitirá antes de que termine su periodo en 2027.

Ahora debe decidir entre nombrar a un quinto primer ministro en menos de dos años , que se enfrentará a la misma oposición intratable, o convocar elecciones parlamentarias anticipadas y arriesgarse a una Asamblea Nacional aún más hostil.

Las opciones no son favorables para el presidente, ya que los efectos de su apuesta de junio de 2024 siguen resonando.

El asunto clave de Bayrou era la crisis de la deuda de Francia y la necesidad, en su opinón, de recortar el gasto del gobierno para evitar una catástrofe para las generaciones futuras. Lo que nos lleva al siguiente punto.

2. LA CRISIS DE LA DEUDA EN FRANCIA

Para resumirlo en pocas palabras, durante décadas el gobierno francés ha gastado más dinero del que ha generado. Como resultado, se ve obligado a endeudarse para cubrir su presupuesto.

El gobierno afirma que la deuda pública ascendía a unos US$3.934 millones, es decir, 114% del Producto Interno Bruto (PIB), a principios de 2025.

El déficit presupuestario del año pasado fue del 5,8% del PIB y se prevé que el de este año sea entre el 5,4% y 5,6%. Por lo tanto, la deuda pública seguirá creciendo, ya que los préstamos cubren el déficit.

Francia, al igual que muchos países desarrollados, se enfrenta al problema demográfico del envejecimiento de la población: hay menos trabajadores que pagan impuestos y más personas que cobran la pensión del Estado.

Bayrou es uno de los políticos franceses que quieren reducir el déficit redefiniendo los generosos programas sociales, como las pensiones estatales.

En su discurso ante el Parlamento el lunes, Bayrou habló de un país en "respiración asistida" y adicto al gasto.

Hace dos años, Francia elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años para los nacidos en 1968 o después, y Bayrou ha advertido de que la idea de que los trabajadores franceses puedan dejar de trabajar a principios de sus 60 años ya no es viable.

Sin embargo, hay mucha oposición a nuevos recortes. El gobierno predecesor a Bayrou cayó en una moción de confianza sobre este tema en diciembre.