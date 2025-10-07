Cuáles son los puntos más conflictivos del plan de paz de Trump para Gaza que EE.UU. está negociando con Israel y Hamás

Miembros de ese mismo equipo negociador, encabezado por Khalil al-Hayya, cuyo hijo murió en el ataque, se reunirán a poca distancia de la delegación israelí en Egipto.

El objetivo declarado de Israel durante la guerra ha sido la destrucción de Hamás. Netanyahu ha declarado repetidamente que no se detendrá hasta acabar con el grupo .

Un punto clave del plan de Trump exige que el grupo se desarme. Sin embargo, Hamás se ha negado previamente a deponer las armas, afirmando que solo lo hará una vez establecido un Estado palestino .

En su respuesta Hamás no mencionó el desarme , lo que alimentó especulaciones de que no ha cambiado su postura.

Durante el fin de semana Netanyahu prometió: "Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada, ya sea por las buenas o por las malas".

FUTURA GOBERNANZA DE GAZA

El plan establece que Hamás no tendrá ningún papel en el futuro en Gaza, que será gobernada por un organismo transitorio temporal de tecnócratas palestinos, supervisado por una "Junta de Paz" encabezada y presidida por Donald Trump y en la que participaría el exprimer ministro británico Tony Blair.

La gobernanza de la Franja se transferiría en algún momento no definido a la Autoridad Palestina (AP).

Aunque Netanyahu aceptó la totalidad del plan de 20 puntos de Trump, pareció rechazar la participación de la AP incluso mientras estaba en el podio junto al presidente estadounidense la semana pasada, insistiendo en que la AP no desempeñaría ningún papel en el gobierno del territorio.

Este es uno de los muchos puntos del plan que objetarían los ultranacionalistas de línea dura dentro de la coalición gobernante de Netanyahu, muchos de los cuales desean conservar el control de Gaza y reconstruir los asentamientos judíos allí.