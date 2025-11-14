Cuál es la capacidad militar de Venezuela y cómo puede responder a un eventual ataque de EE.UU.

"Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S", añadió Maduro durante un evento militar transmitido por televisión.

Los Igla-S son sistemas de defensa aérea portátil de corto alcance y baja altitud con la capacidad de derribar misiles de crucero, drones, helicópteros y aviones que vuelan a baja altura .

Venezuela también cuenta con vehículos blindados chinos VN-4 y en los últimos años se convirtió en el único país sudamericano con drones armados con capacidad de ataque , que Nicolás Maduro exhibió en un desfile militar en 2022.

Los Antonio José de Sucre 100 y 200 (ANSU-100 y 200) son drones de fabricación venezolana , que derivan de versiones modernizadas de drones iraníes.

Venezuela también ha recibido de Irán lanchas de ataque rápido Peykaap-III equipada con lanzadores de misiles antibuque.

A todo esto, se suman sistemas de misiles tierra-aire Pantsir-S1 y Buk-M2E que, según el diputado ruso Alexei Zhuravlev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, fueron transportados a Caracas recientemente en aviones de transporte Il-76.

Pero mucho de este material sólo existe en teoría, según Andrei Serbin Pont, analista internacional especializado en política exterior y defensa y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).

"Hay una gran discrepancia entre lo que Venezuela tiene en teoría y el material que en realidad está operacional ", dice en entrevista con BBC Mundo.

En medio de reportes que han sugerido que una mayor escalada incluiría ataques directos dentro de Venezuela, los sistemas de defensa antiaérea que opera el país sudamericano han cobrado mayor interés .

Andrei Serbin Pont afirma, sin embargo, que gran parte de la red se encuentra fuera de servicio o puede ser "fácilmente neutralizada" con tecnología estadounidense, como es el caso de los sistemas de misil superficie-aire Pechora de fabricación rusa, cuya tecnología data de los años 1960.

Venezuela también cuenta con sistemas de misiles Buk, que se encuentran desplegados alrededor de Caracas y que son más efectivos, pero tampoco sería particularmente difícil para EE.UU. neutralizarlos, estima Serbin Pont.

"Además, su disponibilidad es muy baja debido a la falta de repuestos", precisa.

En cuanto a los 5.000 misiles Igla-S de los que se jactó Maduro a finales de octubre, Serbin Pont dice que la cifra es correcta.

"Pero sólo tiene unos 700 lanzadores Igla-S, lo cual sigue siendo una gran cantidad y algo que debería preocupar, porque en manos de grupos armados estatales podrían ser muy peligrosos. No necesariamente para las operaciones estadounidenses, sino para operaciones civiles o cualquier tipo de helicóptero o aeronave que vuele a baja altura".

"GUERRA PROLONGADA"

Según él, la estrategia actual del gobierno de Maduro es sugerir que, tras de un eventual ataque estadounidense, todas estas armas del ejército podrían acabar dispersadas entre la población venezolana.

A algunos les preocupa particularmente que acaben en manos de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o disidencias de las FARC.

El objetivo de dicha estrategia sería amenazar con crear caos o inestabilidad en Venezuela para cualquier futuro gobierno de transición.

Muchos analistas estiman que Maduro y su círculo se preparan para luchar una guerra de guerrillas.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, amenazó en septiembre que su país está preparado para una "guerra prolongada".

Poco después, el gobierno de Maduro ordenó a soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) enseñar a la población de comunidades pobres a usar las armas.

El exembajador James Story descarta la posibilidad de que la gente en Venezuela se una a Maduro en una campaña como esa: "Maduro no es una figura muy querida ni entre los militares ni entre la población venezolana, y por eso no creo que la gente lo siga o lo apoye en una guerra de guerrillas".

"¡Ni siquiera consiguió 4 millones de votos en las últimas elecciones!", repite.

Según el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro recibió aproximadamente 6,4 millones de votos, una cifra que es cuestionada por parte de la oposición venezolana y numerosos organismos internacionales.

¿QUÉ TAN PREPARADA ESTÁ VENEZUELA PARA UN CONFLICTO?

Pese a que el gobierno venezolano incrementa cada vez más el tono de su discurso bélico y antiestadounidense, el analista Andrei Serbin Pont afirma que su ejército no está preparado para un conflicto.

Explica que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha operado en los últimos 25 años bajo el concepto militar de "periodización de la guerra", que supone que un conflicto evolucionaría progresivamente en bloques o fases manejables.

Primero vendría una etapa de inestabilidad interna, fomentada por la injerencia de un país extranjero, luego una segunda fase que involucraría a un país vecino, lo que crearía un "conflicto entre pares", que luego podría resultar en una intervención estadounidense.

"Esto conduciría a una cuarta parte de resistencia popular prolongada, en la que se espera que las fuerzas armadas desmovilizadas y otros movimientos sociales se queden con las armas y se dispersen entre la población para luchar una guerra de guerrillas contra la ocupación de Estados Unidos", apunta Serbin Pont.

"En un conflicto con un país vecino, Colombia o Brasil, los sistemas de armas convencionales que tiene Venezuela serían muy útiles", prosigue.