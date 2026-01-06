Trump dice que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las autoridades venezolanas entregarán al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

"Las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", anunció en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca indicó en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

Además, señaló que solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que "ejecute este plan de inmediato". El petróleo, agregó, "se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos".

(Imagen: Handout por Presidencia de Estados Unidos)

PURANOTICIA