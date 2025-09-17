Cuál es el origen de la fascinación de Donald Trump por la familia real británica

Hill escribió que conocer a la difunta reina Isabel II era una obsesión para él en su primer mandato, porque era la "señal definitiva de que él, Trump, lo había logrado en la vida".

Tras aquel histórico encuentro, Trump le dijo poco después a Piers Morgan en una entrevista para un periódico: "Mientras caminaba, decía [a la primera dama Melania Trump]: '¿Te imaginas a mi madre viendo esta escena?'. Windsor. El castillo de Windsor".

Su fascinación por la realeza también fue evidente al principio de su carrera , según quienes lo rodearon en esa época.

Wes Blackman, un urbanista que trabajó con Trump durante 10 años en la década de 1990 cuando era un promotor inmobiliario y lo ayudó a convertir su residencia de Mar-a-Lago en un club privado, recuerda que intentó "generar" interés en el club usando el nombre de la princesa Diana como posible miembro .

Trump era considerado entonces un advenedizo que intentaba ganar fama , y el periódico The Palm Beach Daily News citó a miembros de la alta sociedad que se mostraban más que escépticos ante el supuesto interés de la realeza británica en su proyecto.

"Suena como una estrategema de Trump para conseguir socios" , dijo una mujer a la que el periódico identificó como la condesa Helene Praschma.

Otros le dijeron al diario que Trump podría haber ofrecido a la pareja real membresías honorarias para beneficiarse de su glamurosa imagen.

Una fuente familiarizada con los intentos de promocionar Mar-a-Lago le dijo a la BBC que Trump le ofreció al entonces príncipe Carlos una membresía gratuita por un año .

Pero recibió como respuesta una carta que declinaba amablemente la oferta y sugería en su lugar que el constructor neoyorquino hiciera una donación de caridad a las causas ambientales del príncipe .

Según la fuente, a Trump le pareció una "gran carta" .

Blackman también recuerda la carta y cómo Trump se obsesionó con ella.

"Para Donald Trump siempre ha sido muy importante ser visto como alguien exitoso y como parte de la historia", dijo. "Vive de eso".

Durante la década de 1980, cuando Trump intentaba abrirse camino como un nuevo promotor inmobiliario en la ciudad de Nueva York, los tabloides informaron que el príncipe Carlos y la princesa Diana estaban interesados en comprar un apartamento de US$5 millones en la Torre Trump. Muchos han dicho que el propio Trump puso el rumor en circulación.

Más tarde, la agencia de noticias Associated Press publicó un desmentido del Palacio de Buckingham que afirmaba que "no había ninguna verdad" en el reporte original.

Dickie Arbiter, un portavoz de la reina Isabel II, dijo entonces que Trump no estaba en absoluto en el radar de la realeza en ese momento.

"La gente lo ha estado haciendo desde tiempos inmemoriales, conseguir publicidad a través de la realeza. Harán comentarios escandalosos y, a menos que sean difamatorios, la realeza no hará nada al respecto. 'Nunca explicar, nunca quejarse' es su mantra", dijo.

El propio Trump abordó el incidente en "El arte de la negociación", pero con una versión ligeramente diferente. Escribió que recibió una llamada de un reportero que le preguntó si era cierto que el príncipe Carlos había comprado un apartamento en la Torre Trump.

Señaló que era la semana en que Carlos y Diana Spencer se habían casado y eran "la pareja más famosa del mundo". Afirmó que se negó a confirmar o desmentir el rumor, pero que la historia en la prensa ayudó a promocionar la Torre Trump.

Más de dos décadas después, informaciones de prensa señalaron que Trump invitó al príncipe Carlos a su boda con Melania Knauss, que se celebró en el enorme salón de baile de más de 1.800 metros cuadrados que había hecho construir en Mar-a-Lago, una sala inspirada en una familia real diferente.

Al elegir cómo modelar su propio club, Trump se basó en el Salón de los Espejos que Luis XIV de Francia disfrutaba en su palacio de Versalles.

Kristen Meinzer, experta en la realeza, dice que Trump ha intentado durante décadas asimilarse a la realeza y crear un aura aristocrática a su alrededor.