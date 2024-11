Cristina Fernández afirma que la condena de prisión contra ella fue "por haber castigado a la dictadura"

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández aseguró que la condena de prisión e inhabilitación perpetua contra ella por corrupción es el fruto de haber "castigado las atrocidades de la dictadura militar" y que, por tanto, "no (le) van a hacer arrepentir de nada".

"¿Creen que es casualidad que durante doce años y medio hayamos tenido la evolución de los números que tuvimos? Porque le pagamos al Fondo, porque no nos bajamos los pantalones con los buitres, porque los trabajadores participaron en el Producto Bruto Interno (PBI), porque nos convertimos en un ejemplo cuando castigamos las atrocidades de la dictadura militar. No me van a perdonar nunca. Las condenas y la proscripción son el vuelto de esas decisiones", ha declarado.

Desde un acto en Santiago del Estero en conmemoración del día de la militancia peronista, Fernández ha denunciado que "el castigo que (le) quieren imponer al lado de otros que sufrieron, que ya no están, que continúan desaparecidos, es bastante poco", y ha asegurado que está "dispuesta a pagarlo". "No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice", ha agregado.

La expresidenta ha pronunciado estas palabras en el evento que cada año conmemora el regreso a Argentina del expresidente Juan Domingo Perón en 1972 tras 18 años de exilio en España por el golpe de Estado que lo derrocó en 1955.

"El peronismo no vino a echar a nadie, vino a llenar el espacio que había dejado un modelo que se caía a pedazos y generaba miseria. Y lo hizo con alegría, como siempre tenemos que hacer los militantes", ha señalado.

Sus declaraciones llegan después de que la Cámara Federal de Casación Penal del país ratificara la semana pasada la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua dictada contra ella dentro de la denominada "Causa Vialidad", en la que se han examinado supuestos fraudes en la concesión de obra pública. Pese a que cabe aún recurso en el Supremo, el Gobierno ha decidido despojarle de ciertos "privilegios".

Posteriormente, el Gobierno de Milei ha ordenado retirar la jubilación adicional que venía recibiendo Fernández por su tiempo al frente del país y la pensión derivada de su difunto marido, el antiguo mandatario Kirchner, al considerar que la ratificación de la condena contra ella por corrupción hace que no sea merecedora de tales pagos.

PURANOTICIA