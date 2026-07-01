Crisis carcelaria en Francia: población penitenciaria rompe récord histórico con casi 89 mil reclusos

La población penitenciaria en Francia alcanzó un nuevo máximo histórico, con 88.829 personas privadas de libertad durante este mes de julio, cifra que refleja la creciente presión sobre un sistema carcelario que registra una tasa de hacinamiento superior al 140%.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia francés, el número de reclusos aumentó en casi 4.400 personas en comparación con el mismo período del año pasado, lo que representa un incremento del 5,2%.

El informe también señala que, al 1 de junio, el país contaba con 63.237 plazas operativas en sus recintos penitenciarios. Sin embargo, debido a la falta de capacidad, 7.608 internos debían dormir en colchones instalados en el suelo, un 32,1% más que en la misma fecha de 2025.

La situación es especialmente crítica en los centros de detención preventiva, donde permanecen personas que cumplen condenas de corta duración o que esperan juicio. En esos establecimientos, la tasa de ocupación alcanza el 173,2%, mientras que el promedio nacional de hacinamiento llega al 140,5%, según informó el diario Le Figaro.

Frente a este escenario, guardias penitenciarios y directores de cárceles han advertido en reiteradas oportunidades que el sistema carcelario francés se encuentra al borde del colapso.

Las preocupaciones también fueron planteadas en el más reciente informe anual de la Contralora General de Lugares de Privación de Libertad (CGLPL), publicado a fines de mayo, en el que su titular, Dominique Simonnot, calificó la situación como una "catástrofe penitenciaria".

PURANOTICIA