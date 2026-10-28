Corte Suprema de Colombia admite denuncias contra Gustavo Petro por presunta red de favores sexuales a cambio de contratos

La Corte Suprema de Justicia de Colombia admitió este miércoles denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por presuntamente contratar a 40 mujeres en la oficina de la exsenadora María José Pizarro, representante del Pacto Histórico, a cambio de favores sexuales.

La máxima instancia judicial del país admitió las denuncias contra Petro y Pizarro por hechos que habrían ocurrido cuando el exmandatario ejercía como congresista. En concreto, la investigación apunta a un período comprendido entre agosto de 2022 y abril de 2023, cuando Mauricio Lizcano se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

El caso se conoció tras las denuncias de una funcionaria de 26 años, quien relató que presuntamente se ofrecían contratos y puestos de trabajo a cambio de favores sexuales, una práctica que, según su testimonio, habría ocurrido mientras Petro estuvo en el Congreso. La denunciante sostuvo que existía una red de mujeres "instrumentalizadas" y "amarradas" mediante contratos, entre ellas ella misma, para prestar servicios sexuales a Petro.

A través de un comunicado, Petro respondió a las acusaciones y denunció un "intento coordinado" para "intromisión" en su vida íntima y sexual, que, según afirmó, estaría financiado por sectores afines al actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante. En mi vida personal no he sometido a ninguna mujer. Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones. Nunca he obligado a nadie", aseguró.

Por su parte, Pizarro se ha desmarcado de las denuncias de su extrabajadora y ha defendido su trayectoria política en favor de los derechos de las mujeres. En esa línea, afirmó que "jamás" justificaría "situaciones como la que se insinúa".

"He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida; esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción central de mi ejercicio político", afirmó en declaraciones recogidas por la emisora colombiana Blu Radio.

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