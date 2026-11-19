El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en la ciudad china de Shenzhen. El encuentro se produjo antes de una inédita reunión a tres bandas en la que también participará el mandatario chino, Xi Jinping.

"Tenemos muchas ganas de celebrar nuestra reunión. Hemos tenido una gran relación durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo", señaló el mandatario estadounidense al inicio de su encuentro con Putin, en una breve declaración ante los medios de comunicación.

Trump destacó las expectativas que tiene respecto de la reunión con el jefe del Kremlin y aseguró que "va a ser genial". Además, recordó que ambos volverán a encontrarse durante la jornada, en una segunda cita.

"Creo que pueden salir muchas cosas maravillosas de esto, o al menos empezar, pero creo que saldrán de aquí. Y tendremos una segunda reunión más tarde, como probablemente sepan. Pero tendremos esta ahora mismo y va a ser genial", afirmó.

TAMBIÉN SE REUNIÓ CON XI JINPING

Trump también sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, y aseguró que ambos países buscan contribuir a poner fin a la guerra en Ucrania. La reunión se realizó pocos minutos después de su cita con el presidente ruso.

En una breve intervención difundida por la Administración estadounidense, Trump señaló que Washington y Pekín comparten el interés de ayudar a terminar con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Asimismo, anticipó que su conversación con Xi podría arrojar resultados "muy contundentes".

"Ambos queremos ayudar con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos gustaría verla terminada. Creo que puedo hablar en nombre de los dos", declaró el presidente estadounidense.

La reunión con Xi se produjo después del encuentro bilateral con Putin, instancia que, según había señalado Trump, permitiría "preparar el terreno" para la cita a tres bandas entre los tres mandatarios.

Durante su intervención, el jefe de la Casa Blanca volvió a referirse a las bajas militares registradas en el conflicto ucraniano y agradeció al presidente chino por recibirlo en Shenzhen.

Pese a las dudas que existían previamente sobre los posibles resultados de las conversaciones, Trump se mostró optimista respecto de alcanzar acuerdos concretos.

"Mucha gente no estaba segura de si saldría algo de esto. Creo que saldrá algo, de forma muy contundente", concluyó.

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