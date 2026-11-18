Una empresa de ciberseguridad utilizó inteligencia artificial (IA) para descubrir una vulnerabilidad crítica en el popular lenguaje de programación Java.

La empresa emergente tecnológica Calif, que recientemente identificó una vulnerabilidad de ciberseguridad en otro lenguaje, PHP, encontró el fallo en las funciones de memoria de Java.

Java es un lenguaje de programación popular utilizado por casi todas las empresas más importantes del mundo, como Apple y Amazon, así como por muchos bancos, hospitales y gobiernos.

Según el profesor Toby Walsh, científico informático, su objetivo es hacer que el mundo de la informática sea más seguro gestionando la memoria en línea, razón por la cual "este es un fallo tan improbable y grave".

Este descubrimiento se produce tras una serie de graves problemas tecnológicos, incluida una interrupción masiva del servicio de Microsoft.

El martes, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que sus comunicaciones internas quedaron fuera de servicio debido a un "mantenimiento rutinario programado".

La NSA no especificó si la interrupción del servicio estaba relacionada con el error de Java detectado.