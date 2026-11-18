Este descubrimiento se produce tras una serie de graves problemas tecnológicos, incluida una interrupción masiva del servicio de Microsoft.
Una empresa de ciberseguridad utilizó inteligencia artificial (IA) para descubrir una vulnerabilidad crítica en el popular lenguaje de programación Java.
La empresa emergente tecnológica Calif, que recientemente identificó una vulnerabilidad de ciberseguridad en otro lenguaje, PHP, encontró el fallo en las funciones de memoria de Java.
Java es un lenguaje de programación popular utilizado por casi todas las empresas más importantes del mundo, como Apple y Amazon, así como por muchos bancos, hospitales y gobiernos.
Según el profesor Toby Walsh, científico informático, su objetivo es hacer que el mundo de la informática sea más seguro gestionando la memoria en línea, razón por la cual "este es un fallo tan improbable y grave".
Este descubrimiento se produce tras una serie de graves problemas tecnológicos, incluida una interrupción masiva del servicio de Microsoft.
El martes, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que sus comunicaciones internas quedaron fuera de servicio debido a un "mantenimiento rutinario programado".
La NSA no especificó si la interrupción del servicio estaba relacionada con el error de Java detectado.
Apple también informó que varios servicios sufrieron interrupciones totales debido a una actualización interna, mientras que un fallo en la red provocó la cancelación de todos los vuelos en Estados Unidos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que no existía "ninguna prueba" de que los incidentes estuvieran relacionados.
Con la ayuda de la IA, Calif descubrió una grave vulnerabilidad de seguridad llamada Java4Shell, que permitía a un adversario ejecutar de forma remota comandos no deseados en el sistema de memoria de Java.
En este caso, el adversario fue el modelo GPT-6 Cyber de OpenAI, lanzado recientemente, que aún no está disponible para el público.
Pero existe el temor de que los piratas informáticos puedan identificar el fallo si no se corrige la vulnerabilidad.
Oracle, propietaria de Java, no ha reconocido el error, pero el martes publicó una "actualización crítica" que, según la compañía, contenía correcciones de vulnerabilidades de seguridad.
En este momento, no está claro si alguna plataforma o empresa se ha visto afectada por el último incidente.
Sin embargo, la vulnerabilidad de Java sigue siendo una gran preocupación para los expertos en ciberseguridad, quienes afirman que sobrecargar la memoria de un sistema es una de las formas más comunes que utilizan los piratas informáticos para explotar o bloquear un sistema.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO