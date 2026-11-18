También fueron las mejoras en una red antigua y obsoleta las que dejaron en tierra a miles de aviones en Estados Unidos durante el fin de semana.

Los problemas con el sistema de comunicación interna de la NSA y, por separado, con iCloud y Apple Pay de Apple , también se atribuyeron a fallos durante las actualizaciones del sistema.

La interrupción de los pagos en los bancos estadounidenses se atribuye a un "fallo de software" de JP Morgan Chase . El banco afirma que no se trata de un incidente de ciberseguridad.

Pero algunos problemas recientes están, de hecho, relacionados con vulnerabilidades de ciberseguridad.

Se usó inteligencia artificial para descubrir fallos en Java , el tercer lenguaje de programación más popular del mundo.

El investigador Scott Helme también descubrió código malicioso en Optimizely , una plataforma utilizada por algunas de las empresas más grandes del mundo.

Los hackers lograron robar alrededor de US$7.000 en criptomonedas antes de ser descubiertos y expulsados.

¿POR QUÉ ESTÁN SUCEDIENDO ESTAS COSAS AHORA?

Abordemos primero los incidentes cibernéticos y el papel de los nuevos modelos de IA.

"Me sorprendería mucho que todos estos ciberataques y las personas que los perpetran no estuvieran utilizando inteligencia artificial para acelerarse", declaró Helme al programa Today de BBC Radio 4.

Desde el verano boreal, empresas de IA como Anthropic y OpenAI decidieron que es demasiado arriesgado dar al público en general acceso a los modelos más avanzados antes de permitir que ciertas empresas e instituciones los utilicen.

En estos casos, los profesionales de la seguridad pueden utilizar la misma tecnología para detectar fallos por sí mismos y alertar a otros antes de que los delincuentes lleguen a ellos.

Esto ocurrió tanto en el reciente incidente de Java como en el de PHP, donde hubo una carrera contrarreloj para corregir las vulnerabilidades antes de que pudieran ser explotadas.

Y luego están los apagones.

Esto no es nuevo: el mundo se detuvo en los últimos años cuando CrowdStrike y luego Amazon Web Services paralizaron dispositivos y sistemas.

Parte de esto puede deberse a la deuda técnica, un término que se utiliza cuando los operadores optan por soluciones rápidas para el software en lugar de resolver el problema subyacente.

La acumulación de soluciones superficiales puede acabar provocando problemas más graves a largo plazo.

Dado que la inteligencia artificial está haciendo que muchas empresas reevalúen su ciberseguridad, es posible que publiquen más actualizaciones para corregir las vulnerabilidades que han detectado.

Las interrupciones del servicio también suelen recordarnos la importancia de la tecnología física en la que se basa nuestro mundo en línea, como los cables, los servidores y los centros de datos.