Corea del Sur y EE.UU. realizaron nuevo simulacro conjunto tras los últimos lanzamientos de Corea del Norte

Corea del Sur y Estados Unidos dieron a conocer que a finales de septiembre realizaron un simulacro militar conjunto para coordinar sus capacidades convencionales y nucleares frente a las continuas amenazas de Corea del Norte, maniobras que se dieron a conocer tras el lanzamiento por parte de Pyongyang de una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón.

Las maniobras, denominadas 'Iron Mace' (Maza de Hierro), tuvieron lugar entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en la sede del Estado Mayor Conjunto surcoreano, en Seúl.

Durante el ejercicio, ambos aliados abordaron posibles vías para reforzar la disuasión extendida de Washington ante las capacidades nucleares y balísticas de Pyongyang, así como la planificación conjunta para emplear medios convencionales surcoreanos en apoyo de operaciones estratégicas estadounidenses ante una eventual crisis.

El simulacro se desarrolló a puerta cerrada bajo supervisión del Gobierno del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en un intento de evitar provocar a Corea del Norte.

La iniciativa, puesta en marcha en agosto de 2024, sigue las directrices del Grupo Consultivo Nuclear, establecido tras la cumbre celebrada en abril de 2023 por los entonces presidentes de Corea del Sur y Estados Unidos, Yoon Suk Yeol y Joe Biden.

El ejercicio se llevó a cabo pese a la reducción de las maniobras conjuntas en el marco del ejercicio conocido como Escudo de Libertad Ulchi (UFS, por sus siglas en inglés) en agosto, ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

(Imagen: Demócrata)

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