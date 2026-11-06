Congreso de Paraguay destituye al presidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank

El Senado de Paraguay declaró culpable de mal desempeño de sus funciones al presidente Santiago Peña y aprobó su destitución por unanimidad, con 44 votos a favor y una ausencia.

Con esto, deja de ser mandatario del país sudamericano y el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia para completar el mandato, que termina en agosto de 2028.

La decisión culmina el juicio político abierto tras el colapso de Ueno Bank, vinculado al grupo empresarial del que Peña fue accionista hasta 2025.

La condena impide que Peña acceda al cargo de senador vitalicio que la Constitución reserva a los expresidentes elegidos democráticamente.

El fallo parlamentario no constituye una condena penal y las posibles responsabilidades delictivas corresponden a la justicia ordinaria.