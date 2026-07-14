Congresistas demócratas visitan Cuba y acusan a la administración de Trump de convertir la isla en una "Gaza silenciosa"

Cuatro congresistas del Partido Demócrata visitaron Cuba y acusaron a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de convertir la isla en una "Gaza silenciosa" debido a sus políticas restrictivas y al embargo energético.

Los congresistas Delia Catalina Ramírez (Illinois), Teresa Leger-Fernández (Nuevo México), Mark Pocan (Wisconsin) y Maxine Dexter (Oregón) realizaron una visita de cuatro días a la isla, donde sostuvieron reuniones con representantes del Gobierno cubano, entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel.

Pese a los supuestos contactos indirectos entre las autoridades de Estados Unidos y Cuba, los legisladores advirtieron que "no existen conversaciones que logren revertir esta situación", según señalaron durante una breve rueda de prensa recogida por Diario de Cuba.

En ese contexto, Mark Pocan afirmó: "No creo que se estén llevando a cabo negociaciones", al ser consultado sobre un eventual proceso de diálogo para poner fin al bloqueo. Asimismo, sostuvo que "Pienso que (el secretario de Estado) Marco Rubio está convirtiendo esto en algo personal y no en algo profesional".

El congresista también cuestionó la situación energética que enfrenta la isla y aseguró que, aunque "puede que no haya bombardeos, sin duda existen condiciones que impiden a las personas llevar a cabo su vida de forma cotidiana".

En esa línea, agregó: "No pueden ir al trabajo, no pueden conservar sus alimentos, no pueden acceder a suministros médicos ni vivir como lo hacían antes", alertó.

La Administración Trump sostiene que el embargo busca ejercer presión sobre las autoridades cubanas, a las que incluso ha amenazado con una intervención militar para impulsar un cambio de Gobierno.

En ese contexto, Washington impuso recientemente un nuevo paquete de sanciones contra el Ministerio de Turismo de Cuba, considerado un sector estratégico para la economía de la isla, además de las empresas Enetec, Coreydan y el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), entre otras.

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