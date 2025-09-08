Congresistas demócratas publican una nota de cumpleaños que supuestamente le envió Trump a Epstein

En la publicación con la imagen, los demócratas del Comité de Supervisión escribieron: "Trump habla de un 'secreto maravilloso' que ambos compartieron. ¿Qué oculta? ¡Publiquen los archivos!".

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron la imagen el lunes, después de que el comité la recibiera del patrimonio de Epstein. La Casa Blanca declaró: "El presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó".

La demanda de Trump

El mes pasado, el Comité de Suprevisión de la Cámara emitió una citación judicial para que los administradores del patrimonio de Epstein presentaran una serie de documentos, entre ellos un libro de cumpleaños que contiene la nota supuestamente escrita por Trump.

El periódico The Wall Street Journal publicó un artículo que describía la nota que este lunes dieron conocer los miembros del Partido Demócrata.

En respuesta, Trump presentó una demanda contra los periodistas, el editor y los ejecutivos de The Wall Street Journal, incluido el propietario de News Corp, Rupert Murdoch, solicitando una indemnización de US$10 000 millones.

El editor del periódico, Dow Jones, dijo en ese momento que tenía "plena confianza en el rigor y la precisión de nuestra información".

El lunes, Robert García, el demócrata de mayor rango en el comité, declaró: "El presidente Trump calificó la investigación de Epstein de engaño y afirmó que su nota de cumpleaños no existía".

"Ahora sabemos que Donald Trump mentía y está haciendo todo lo posible por ocultar la verdad", añadió.

Este lunes, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, publicó varias imágenes de la firma de Trump en X.

"Es hora de que @newscorp abra la chequera, no es su firma. ¡DIFAMACIÓN!", escribió Budowich.

The Wall Street Journal informó en julio que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, creó el libro de cumpleaños en 2003.

Este contenía contribuciones de varios conocidos de Epstein, incluida una nota que supuestamente llevaba el nombre de Trump, que entonces era su amigo.

Trump y Epstein fueron amigos durante años, pero el presidente ha dicho que se peleó con él a principios de la década de 2000 después de que le robara empleados de su complejo Mar-a-Lago en Florida.