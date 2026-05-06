Confirman en Suiza nuevo caso de hanta en crucero MV Hondius que viaja a Canarias

Un paciente que viajaba a bordo del crucero "MV Hondius" debió recibir atención médica en un recinto hospitalario de Zúrich, luego de que autoridades de Suiza confirmaran ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) un reciente contagio por hantavirus. Con este diagnóstico, ya suman tres los episodios comprobados mediante pruebas de laboratorio.

A través de la red social X, la entidad sanitaria internacional detalló que el individuo se presentó en el centro médico suizo tras responder a un correo electrónico enviado por la naviera, el cual informaba sobre el evento de salud. De esta manera, el brote eleva su cifra a ocho personas afectadas, incluyendo a tres víctimas fatales.

Frente a la emergencia, la institución precisó que "de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la OMS está trabajando con los países relevantes para apoyar el rastreo internacional de contactos, a fin de garantizar que las personas potencialmente expuestas sean monitoreadas y que se limite cualquier propagación adicional de la enfermedad".

En paralelo, se informó que la variante responsable de la infección corresponde a la especie "Andes", hallazgo confirmado por los Hospitales Universitarios de Ginebra (Suiza) y el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica. Para responder a este evento, ha resultado fundamental también la participación de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Argentina) y el Institut Pasteur de Dakar (Senegal).

Con el objetivo de prevenir la propagación y mantenerse seguros, la OMS subrayó que continuará trabajando con los países. Esto busca garantizar que tanto la tripulación como los pasajeros, contactos y pacientes cuenten con el apoyo y la información que necesitan.

Por otro lado, se espera que la nave llegue a las Islas Canarias en cuatro días. Ante este escenario, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantendrá una reunión este miércoles con los ministros de Interior, Sanidad y Transportes y Movilidad Sostenible. La cita pretende abordar el arribo del barco en línea con los principios humanitarios y el derecho internacional, luego de que España aceptara una petición de la Unión Europea y la OMS para que el crucero haga escala y así gestionar la atención sanitaria de los ocupantes bajo un estricto protocolo internacional.

La cronología de los decesos comenzó el 11 de abril en el barco, cuando un pasajero perdió la vida después de presentar síntomas. Luego, su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa, voló a Johannesburgo y murió en un hospital de esa ciudad sudafricana. Finalmente, otra mujer falleció el 2 de mayo a bordo del navío. Según los antecedentes, todos se habrían contagiado al parecer en territorio argentino.

Cabe mencionar que el "MV Hondius" cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y la isla de Cabo Verde en medio del Atlántico. El viaje contaba con 170 pasajeros a bordo más su tripulación, de los cuales tres fueron desembarcados en Cabo Verde para viajar a Europa.

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