Condenan a siete años de privación de libertad al adolescente que asesinó al senador colombiano Miguel Uribe Turbay

El adolescente que asesinó al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue condenado este miércoles a siete años de privación de libertad, informó la Fiscalía General de Colombia.
"La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada", indicó la Fiscalía en un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.
El menor de 15 años reconoció los delitos durante la audiencia de acusación, tras ser imputado por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.
Uribe Turbay, de 39 años, recibió varios disparos, dos de ellos en la cabeza, durante un mitin político en Bogotá el pasado 7 de junio. Minutos después del ataque, el adolescente fue capturado en flagrancia.
Aunque el senador sobrevivió al atentado durante dos meses, falleció el 11 de agosto luego de afrontar una "condición crítica" debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, según informaron las autoridades del hospital en el que estuvo internado en Bogotá.
Uribe Turbay era precandidato presidencial por el partido opositor de derecha Centro Democrático.
La sentencia contra el joven fue emitida 80 días después del atentado en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, un mecanismo empleado por la justicia colombiana para procesar a jóvenes de entre 14 y 18 años, con penas de hasta ocho años en centros especializados.
