Condenan a cuatro años de prisión al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega por delitos sexuales y agresión

La justicia noruega condenó este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, tras declararlo culpable de varios delitos sexuales y de agresión, entre ellos dos violaciones sin penetración a mujeres.

Høiby se enfrentaba a una solicitud de condena de siete años y siete meses de cárcel por un total de 40 delitos. Sin embargo, finalmente fue absuelto de dos acusaciones de violación y declarado culpable de dos casos de violación sin penetración, ocurridos en 2018 y 2024.

Además, fue condenado por agredir a una expareja y por ejercer violencia contra otra mujer, respecto de la cual tendrá prohibido acercarse durante dos años.

Asimismo, deberá indemnizar económicamente a las víctimas, aunque la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Oslo aún puede ser recurrida, según informó el diario noruego VG.

Por otra parte, el tribunal absolvió a Høiby de otras dos denuncias de violación por falta de pruebas. No obstante, en ambos casos sí fue condenado por grabar a las mujeres sin su consentimiento.

A lo largo del proceso judicial, el hijo de la princesa heredera de Noruega reconoció algunos de los cargos de menor gravedad, aunque negó su responsabilidad en los delitos más graves.

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