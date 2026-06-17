Condenan a cadena perpetua al asesino en serie que mató a 8 mujeres y atemorizó Nueva York

Heuermann, quien compareció con un traje oscuro, camisa azul y corbata gris, hizo una breve declaración antes de la sentencia, en la que asumió la responsabilidad de los hechos.

Luego reconoció que, llegados a aquel punto, sus palabras "no tenían sentido" .

El juez le preguntó si sentía "un poco de remordimiento" y él respondió: "Sí" .

Los asesinatos tuvieron lugar entre 1993 y 2010, pero el caso tardó más de una década en resolverse.

Tras declararse inocente al principio, Heuermann finalmente admitió los asesinatos de: Melissa Barthelemy , de 24 años; Megan Waterman , de 22; Amber Costello , de 27; Maureen Brainard-Barnes , de 25; Jessica Taylor , de 20; Valerie Mack , de 24; Sandra Costilla , de 28; y Karen Vergata , de 34.

El fiscal del condado de Suffolk, Ray Tierney, rindió homenaje a las familias de las víctimas.

"Quiero que encuentren su propia forma de justicia siguiendo adelante con sus maravillosas vidas. Ahora es el momento de que sanen", afirmó.

LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

La audiencia de este miércoles comenzó con emotivas declaraciones de los familiares de las víctimas.

Amanda, hermana de Melissa Barthelemy, describió ante el tribunal las llamadas telefónicas que Heuermann le hizo a su familia tras matar a Melissa, en las que detalló cómo había dejado el cadáver de su hermana para que "se pudriera" y cómo la había violado.

"Tenía 15 años", dijo.

"Puedes mirarme cuando te hablo", le dijo Amanda al dirigirse a él en la sala. "Han pasado 17 años desde la última vez que hablamos".

Por primera vez Heuermann, que mantenía la mirada perdida al frente, se volvió hacia el estrado y luego volvió a mirar hacia delante.

"Lo que te haría es peor que cualquier cosa que tú le hayas hecho jamás a nadie", dijo la hermana de Melissa Barthelemy mientras se oían exclamaciones de sorpresa en la sala del tribunal. "Resérvame un sitio en el infierno, porque allí te veré".

La prima de Jessica Taylor declaró ante el tribunal que nunca olvidará haber recibido llamadas en las que le informaban que partes del cuerpo de su prima habían sido encpntradas en la playa de Gilgo.

"No podía asimilar la palabra 'torso'", dijo, repitiendo "sin cabeza y sin manos".

Calificó a Heuermann de "enfermo, retorcido y despiadado".

"Hemos esperado 23 años. Durante un tiempo, parecía que este día nunca llegaría", afirmó.

La policía detuvo a Heuermann, un hombre casado y padre de dos hijos que vivía en el barrio residencial de Massapequa Park, en 2023.

El arquitecto, de 62 años, fue detenido por la policía del condado de Suffolk.

Los uniformados irrumpieron en su oficina de Manhattan tras relacionarlo con los asesinatos gracias al ADN encontrado en una caja de pizza.

LAS ACUSACIONES

En un principio, Heuermann fue acusado de los asesinatos de siete mujeres, pero en abril se declaró culpable de otro homicidio cometido en 1996.

Aunque muchas de sus víctimas llevaban años desaparecidas, el caso salió a la luz en 2010, cuando los investigadores encontraron cuatro grupos de restos mortales a pocos metros de distancia entre ellos en la playa Gilgo.

"Señor Heuermann, ha hecho cosas horribles al cuerpo terrenal de Valerie, pero no ha tocado a la verdadera Valerie", expresó el padre de Mack.

"Solo puedo imaginar que, cuando llegue mi día y me presente ante Jesús, Valerie estará a su lado".

Se cree que todas las víctimas de Heuermann eran trabajadoras sexuales en el momento de su muerte y que contactó a algunas de ellas a través de sus anuncios en Craigslist.

En aquel momento, algunas de ellas tenían hijos pequeños, quienes ahora son adultos e intervinieron ante el tribunal durante la vista.

Nicolette Brainard-Barnes, hija de Maureen, reconoció que su madre era trabajadora sexual, lo que, según ella, provocó que su nombre fuera "difamado".

"Como toda trabajadora sexual, mi madre era un ser humano completo", afirmó.

Contó que solo tenía 7 años cuando su madre desapareció. "No podía dejar de preguntarme dónde estaba", dijo. "Era una niña pequeña y necesitaba a mi madre".

Relató que toda su vida se ha visto marcada por la ausencia de su madre.

"Tenía un espíritu joven, pero también era simplemente joven", señaló. "Ahora soy casi dos años mayor de lo que ella jamás llegará a ser".

Liliana Waterman, la hija de Megan, tenía 4 años cuando encontraron el cadáver de su madre. Dijo que se enteró de los detalles del crimen por internet cuando tenía 9 años.

"Recuerdo que pregunté a mis abuelos qué significaban las palabras 'prostituta' y 'proxeneta'", dijo.

Se preguntaba si su madre había tenido miedo o si era culpa suya, explicó.

La hermana de Maureen Brainard-Barnes rompió a llorar al hablar de lo mucho que la echaba de menos.

"Nada podría haberme preparado para el día en que Maureen no volvió a casa", declaró ante el tribunal el miércoles.