Condenan a cadena perpetua a mujer que asesinó a tres de sus familiares con hongos venenosos en Australia

"Usted no mostró compasión por sus víctimas", sostuvo el juez.

Según el magistrado, la triple asesina podría haberle dicho al personal del hospital que había recolectado hongos, incluso sin admitir que había recolectado intencionalmente los tóxicos, para que los médicos pudieran haber iniciado el tratamiento adecuado antes.

"Nunca sabremos si revelar el uso de hongos recolectados habría marcado la diferencia", dijo Beale.

"Su falta de remordimiento echó sal en las heridas de todas las víctimas ", declaró. "Hay una gran indignación por la insensibilidad de sus acciones".

Ian Wilkinson, el tío sobreviviente, había ofrecido a Erin Patterson "el perdón por el daño" que le hizo, y había añadido que deseaba que confesara y se arrepintiera.

"Esa oferta de perdón le ofrece una oportunidad", le dijo el juez a la victimaria. "Haría bien en aceptarla de la manera que él sugiere".

Pero Patterson mantuvo su inocencia. "En otras palabras, no hay evidencia de remordimiento ", señaló Beale.

LA POSIBILIDAD DE LIBERTAD CONDICIONAL

Dos semanas atrás, muchos de los afectados por sus crímenes ofrecieron contundentes declaraciones ante el tribunal mientras la fiscalía presionaba para que la triple asesina fuera condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El juez Beale sopesó su decisión desde entonces.

Si bien coincidió con los fiscales en que estos delitos eran los peores, afirmó que su decisión de conceder la libertad condicional se debió, en última instancia, a las durísimas condiciones que Patterson enfrentará en prisión.

"Existe una gran probabilidad de que, para su protección, continúe recluida en régimen de aislamiento solidario durante años", declaró, y destacó su "notoriedad" entre la población carcelaria.

"Las duras condiciones penitenciarias que ya ha experimentado son consideraciones importantes y de peso que deberían tenerse en cuenta en la sentencia", dijo. Patterson está recluida en la cárcel desde hace 15 meses.

"En mi opinión, la única forma de que cuenten es estableciendo un período sin libertad condicional", afirmó.