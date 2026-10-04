Compra de votos y propaganda irregular marcan las elecciones en Brasil

La Policía Federal brasileña ha informado de la aprensión de 363.577,50 reales --más de 53.000 euros al cambio-- en dinero en efectivo durante la jornada de votación de las elecciones generales de Brasil.

Además han sido arrestadas 48 personas por diferentes delitos, tales como difusión de propaganda electoral irregular o corrupción electoral, principalmente compra de votos, según recoge la prensa brasileña.

El Ministerio de Justicia ha publicado por su parte un balance con 107 irregularidades detectadas hasta las 09:00 horas, incluidas 33 por compra de votos o corrupción electoral. También hay 14 casos de propaganda electoral irregular, concentraciones ilegales de electores y amenazas contra candidatos.

Destacan también las largas filas que se han registrado en algunos colegios electorales, como el de Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro, donde los votantes tienen que esperar una fila de 1,5 kilómetros para poder votar. Esta zona está considerada como la más afín al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de toda la ciudad, ya que apoyó en un 78,2% al candidato del Partio de los Trabajadores (PT) en 2022.

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