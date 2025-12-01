Cómo Trump trata de influir en el resultado de las elecciones en Honduras y hacer que América Latina se alinee con EE.UU.

Dana Frank, profesora emérita de Historia de la Universidad de California, asegura que el intento de Trump de influir en las elecciones hondureñas es "un acto de agresión imperial" .

"Al anunciar que EE.UU. retiraría su apoyo a Honduras, Trump estaba, en efecto, chantajeando al pueblo hondureño ", le dice a BBC Mundo la también autora del libro "La Larga Noche Hondureña", que relata la historia del golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya.

Frank apunta que los votantes votantes en Honduras son conscientes del poder que Trump tiene sobre los hondureños en Estados Unidos, incluyendo a los titulares de tarjetas de residencia permanente, beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y aquellos a quienes les han concedido asilo, entre otros.

"Las remesas desde Estados Unidos representan un tercio de la economía hondureña. Si Trump hubiera tomado represalias tras una eventual victoria de Moncada, ¿habría perdido Honduras mucho dinero?", se pregunta Frank, sugiriendo que es una pregunta que se hicieron muchos votantes.

"Debería ser un proceso soberano"

Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del centro de análisis Chatham House, con sede en Londres, también se muestra crítico sobre la interferencia de Trump en las elecciones en Honduras.

"Que un presidente estadounidense respalde personal y públicamente a un candidato rompe con décadas de tradición y política", le dice a BBC Mundo.

"Debería haber un proceso soberano para esos países y sus ciudadanos", añade.

Sabatini advierte que existe el riesgo de que la transparencia de la contienda se ponga en duda tras los comentarios de Trump.

Este domingo, se esperaba que el CNE hiciera públicos los primeros resultados preliminares a las 21:00 hora local. El anuncio se retrasó, lo que provocó que creciera la inquietud sobre la transparencia del proceso electoral.

En las últimas semanas, tanto desde el partido gobernante como desde la oposición se han hecho acusaciones anticipadas de fraude electoral, lo que había desatado temores de que el proceso electoral no se desarrollara de forma pacífica.

"Si Nasrallah perdiera, podría afirmar que perdió debido a la intervención yanqui, lo que, una vez más, tendrá consecuencias profundamente polarizadoras", estima Sabatini.