Cómo los trabajadores del sector de la IA están disparando con sus ganancias los precios de la vivienda en San Francisco

En Anthropic, cuyo producto principal es Claude, también se dijo recientemente que a los trabajadores se les permitió vender acciones por un valor total de unos US$6.000 millones.

"Una locura"

Y dado que ambas compañías tienen previsto salir a bolsa a finales de este año o el próximo, creando así más empleados multimillonarios, muchos no ven que vaya a terminar pronto el auge del mercado inmobiliario de San Francisco .

"Las guerras de ofertas de hoy en día se considerarán gangas, y de hecho ya lo son ", afirma Rachel Swann, la agente inmobiliaria encargada de la venta de la propiedad en Duboce Triangle .

Enrico Moretti, profesor de economía en la Universidad de California en Berkeley, sin embargo, afirma que aún estamos en una fase muy temprana del auge de la IA. Señala que, si bien la población y los niveles de empleo de la ciudad están aumentando, siguen estando por debajo de los niveles previos a la pandemia .

También existen fuerzas opuestas que podrían frenar el aumento de los precios. Grandes empresas tecnológicas como Meta han realizado recientemente despidos masivos .

Y a medida que la industria de la IA pasa de su fase de innovación de rápido crecimiento a una de empresas consolidadas, es probable que necesite trabajadores menos especializados que no perciban los mismos salarios elevados .

Moretti también señala que la mayor parte de la riqueza proveniente de las próximas salidas a bolsa de OpenAI y Anthropic irá a parar a los inversores en lugar de a los empleados, y que estos se encuentran ubicados en todo el mundo.

Mientras tanto, el agente inmobiliario de San Francisco Matthew Goulden afirma que la situación actual es "una locura".

Goulden, quien lleva más de 20 años desempeñando este trabajo, afirma que empezó a notar un aumento en el número de posibles compradores, muchos de ellos del mundo de la IA, a finales del año pasado.

Según explica, la tendencia al alza no se limita solo a las propiedades de lujo, sino que se extiende a todo el mercado, desde viviendas unifamiliares hasta apartamentos de un dormitorio, y aunque es más pronunciada en los barrios más cotizados, se percibe prácticamente en todas partes.

Afirma que las guerras de ofertas son ahora habituales, y que en ocasiones elevan los precios de venta millones de dólares por encima del precio inicial.

Al mismo tiempo, dice que las viviendas se venden más rápido que nunca y que el número de compras al contado parece estar aumentando considerablemente, sobre todo en el segmento más alto del mercado.

Danielle Lazier, otra experimentada agente inmobiliaria de San Francisco, describe una situación similar, pero añade una perspectiva diferente.

Según explica Lazier, en San Francisco existe desde hace tiempo la tendencia de poner las viviendas a la venta por debajo de su valor de mercado para generar un efecto de subasta.

Además, la oferta es crónicamente limitada: San Francisco es pequeña, tiene una alta proporción de inquilinos y ha tenido dificultades para construir nuevas viviendas (aunque el nuevo alcalde de la ciudad, partidario del crecimiento y centrado en la recuperación, esté intentando cambiar eso).