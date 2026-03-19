Cómo la red de Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina

Unos días después, ella y otras dos mujeres fueron enviadas a un hotel de lujo en São Paulo, donde Epstein debía elegir a una de ellas. "Me eligió a mí", dice.

Ana cuenta que fue a una habitación con Epstein, donde él le pidió que se desnudara. " Lo que le gustaba era observarme mientras se tocaba . Era repugnante, pero de todos los males, el menor", afirma.

Los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyendo correos electrónicos y registros de vuelo, sitúan a Epstein en Brasil en ese momento .

Ana señala que la invitó a una fiesta en la ciudad unos días después, donde conoció a Brunel, y que el agente de modelos pronto jugó un papel decisivo en la gestión de su visa estadounidense .

Añade que durante la fiesta Epstein le dijo que iría a París al día siguiente y que ya había arreglado su viaje con él.

Al describir el viaje a Francia, dice: "Él [Epstein] me daba US$300 dólares. Yo salía a dar un paseo y le daba el cambio, pero me decía que me quedara con el dinero. Me hacía una prueba dejando dinero en mi habitación, y luego yo se lo devolvía y él me decía que podía quedármelo ".

Afirma que Epstein le contó entonces que había gestionado que Brunel la contratara en su agencia de modelos en Nueva York, y que la madame le había entregado sus documentos.

Ana mostró a la BBC su pasaporte, que contenía un visado de negocios estadounidense con una anotación que nombraba la agencia que Brunel había establecido en Estados Unidos, Karin Models of America .

Ana afirma que nunca trabajó para Karin Models of America, pero le dijeron que la documentación le permitiría viajar a Estados Unidos, y que el único motivo del visado era visitar a Epstein.

Su declaración coincide con otros documentos. Los registros judiciales y los archivos del Departamento de Justicia de EE.UU. indican que Brunel utilizó su agencia, primero llamada Karin Models of America y posteriormente MC2 en Estados Unidos, para atraer a chicas de varios países, incluidas menores de edad.

Los mismos registros incluyen el testimonio de un exempleado de MC2 en EE.UU. que afirma que Epstein pagó las visas que la agencia de Brunel en EE.UU. tramitó.

El multimillonario proporcionó apoyo financiero cuando Brunel fundó MC2 en EE.UU.

Nunca se ha sugerido que alguna agencia, aparte de las administradas y controladas por Brunel en EE.UU., estuviera involucrada en algún delito.

Antes de morir, Brunel negó haber hecho nada malo. Sus abogados afirmaron que estaba "destrozado" por las acusaciones y culparon a un "sistema mediático-judicial".

Ana cuenta que durante unos cuatro meses viajó a EE.UU. y Francia con Epstein, quien se mostraba "cariñoso" con ella.

Describe cómo, durante ese tiempo, él le pagó algunas clases de inglés.

Agrega que su visa fue cancelada en Miami después de que las autoridades estadounidenses cuestionaran quién pagaba su trabajo y si recibía dinero en Estados Unidos.

Asegura haber viajado al país al menos seis veces para pasar tiempo con Epstein antes de que le cancelaran la visa.

También afirma que fue a su isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses y pensó que él la consideraba su novia, hasta que lo encontró en la cama con alguien más. "Hasta entonces, no había asimilado que hacía esto con muchas chicas", afirma.

"En varias ocasiones me decía que saliera de casa para hacer algo: ir a un museo, ir a clases. No sé si pasó algo que él no quería que yo viera... Le gustaban las chicas más jóvenes y estar rodeado de ellas".