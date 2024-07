Cómo la guerra en Gaza está desgastando el apoyo a Hamás en la Franja

"La gente dice cosas como: 'Hamás nos ha destruido', o incluso le pide a Dios que les quite la vida ", aseguró un hombre.

Un alto funcionario del gobierno de Hamás, que pidió ocultar su identidad, le dijo a la BBC que los ataques del 7 de octubre fueron "un salto descabellado y no calculado" .

"No construyeron ningún refugio seguro para las personas, no reservaron suficientes alimentos, combustible y suministros médicos. Si mi familia y yo sobrevivimos a esta guerra, me iré de Gaza en cuanto pueda".

La oposición a Hamás ya existía mucho antes de la guerra, aunque gran parte de ella permanecía oculta por temor a represalias.

La última vez que se celebraron elecciones palestinas, en 2006, los gazatíes votaron por Hamás en 15 de los 24 escaños del territorio; en los otros nueve distritos los votantes eligieron un partido diferente.

Un año después, Hamás expulsó violentamente a las fuerzas de la Autoridad Palestina de Gaza, lo que provocó una amarga ruptura con el movimiento rival de Fatah, y el grupo se hizo cargo de la gestión de toda la Franja de Gaza.

Ameen Abed, un activista político, aseguró haber sido arrestado muchas veces por hablar en contra de Hamás antes de la guerra, pero añadió que, nueve meses después, la disidencia se estaba volviendo más común.

"En Gaza, la mayoría de la gente critica lo que ha hecho Hamás", afirmó.

"Ven a los niños viviendo en tiendas de campaña y se ha convertido en algo habitual insultar a sus líderes. Sin embargo, (Hamás) cuenta con mucho apoyo entre quienes se encuentran fuera de las fronteras de Gaza, sentados bajo el aire acondicionado en sus cómodos hogares, esos que no han perdido ni un hijo, un hogar, un futuro o una pierna".

La desesperación y la guerra están erosionando las estructuras sociales en Gaza, y el control de Hamás ya no es lo que era.

Cuatro quintas partes de la población de Gaza se ha visto desplazada y, a menudo, se mueve entre refugios temporales.

Y la ley y el orden se han quebrado en algunos lugares, en parte como resultado de la política de Israel de atacar a las fuerzas de seguridad de Gaza, no solo a la seguridad interna de Hamás, sino también a la policía comunitaria responsable de la delincuencia callejera.