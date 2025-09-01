Cómo influyen en las elecciones en Guyana el boom petrolero y el conflicto con Venezuela por el Esequibo

La contienda la encabezan el propio Ali , el opositor Aubrey Norton , quien está al frente de una coalición de seis partidos (Alianza para la Unidad Nacional, APNU) y el empresario Azruddin Mohamed del partido Invertimos en la Nación (WIN).

También se escogerán a los miembros de la Asamblea Nacional , un cuerpo unicameral de 65 escaños, y los Consejos Democráticos Regionales , quienes administran las diez regiones en las que se divide el país.

El presidente Ali, de 45 años y líder del PPP, partido más antiguo de Guyana, promete optimizar los recursos de gas y petróleo para apoyar programas sociales, subsidiar los costos del transporte y aumentar las pensiones de los jubilados .

Ali, de origen indio y primer musulmán en el poder, también es un ferviente defensor del Esequibo , la región de 160.000 km2 rica en petróleo y minerales que Venezuela reclama a Guyana hace más de 180 años.

"Guyana no está sola y nuestros amigos no van a permitir que sea pisoteada" , dijo en diciembre de 2023 en una entrevista con BBC Mundo en la que resaltó la colaboración militar de su país con EE.UU.

Norton, por su parte, es un veterano político de 62 años que ocupó varias sillas en la Asamblea Nacional y cuya coalición política plantea renegociar el contrato del yacimiento petrolero bloque Stabroek.

Su planteamiento es "comprometer a Exxon en todos los aspectos del contrato que creemos que pueden utilizarse para aumentar los beneficios del pueblo de Guyana", cita Bloomberg.

El mismo medio detalla que, en el acuerdo con la empresa, el país sudamericano solo disfruta de un 25% del petróleo extraído. El resto es del consorcio de empresas que operan la extracción, que además de Exxon incluye a Chevron Corp y a la empresa estatal china Cnooc.

El actual presidente Ali se niega a renegociar los términos del contrato.

Mohamed, de 38 años, es el tercer favorito y es reconocido por sus negocios familiares de intercambio de divisas, oro y bienes raíces.

También apoya renegociar el contrato con la petrolera y durante la campaña exige transparencia y dice que erradicará la corrupción.

Sin embargo, este reconocido filántropo, que tiene apoyo en todo el país, fue sancionado junto a su padre Nazar por EE.UU. en junio de 2024.

Presuntamente no declararon más de 10.000 kg de oro en importación y exportación, lo que habría evitado el pago de más de US$50 millones en aranceles.

Aunque no hay encuestas confiables en el país de 830.000 habitantes, los analistas creen que Ali ganará la contienda, sobre todo por el apoyo de los guayaneses de origen indio, quienes son el mayor grupo étnico del país.