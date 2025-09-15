Cómo era Peñico, la ciudad desértica recién descubierta en el desierto peruano y hogar de la civilización Caral

Mucho antes de los aztecas, los mayas o los incas, Perú fue el hogar de los caral, una de las sociedades más antiguas y pacíficas del mundo .

Su principal asentamiento es Caral-Supe -considerado la cuna de la civilización en el continente americano y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2009-, que floreció hace 5.000 años en paralelo con los centros urbanos de Mesopotamia y Egipto al otro lado del mundo .

"Caral fue habitado desde el año 3.000 AC hasta el 1.800 AC" , señala Shady.

Pero a diferencia de sus pares del viejo mundo, Caral no tenía muros defensivos y los investigadores no hallaron restos de armas en las excavaciones .

Cuando Shady comenzó el trabajo arqueológico en Caral en 1994, descubrió una sociedad construida sobre el comercio, la música, los rituales y el consenso .

De acuerdo a los hallazgos de la arqueóloga, cerca de 3.000 personas vivieron en Caral , además de otros centenares en poblados cercanos.

La posición estratégica del lugar en el valle de Supe les permitía unir la costa Pacífica con los valles fértiles en los Andes, además de la selva amazónica, lo que creaba una cadena de intercambio cultural y comercial.

El pueblo caral sembraba algodón, batata, calabaza, frutas y ají, que intercambiaban por minerales de las montañas y pájaros y monos del Amazonas que adoptaban como mascotas.

Y a lo largo de la costa recogían mariscos y peces.

"Ellos mantuvieron relaciones interculturales con personas que vivían en la selva, las montañas y en lugares remotos como Ecuador y Bolivia, pero siempre de manera pacífica ", dijo Shady.

En contraste, los aztecas, los mayas y los incas eran estados militares, a menudo enfrascados en campañas bélicas contra sus vecinos .

El ingenio del pueblo caral se extendió a la arquitectura y las artes.

El anfiteatro era resistente a sismos, diseñado para soportar los poderosos terremotos de la región del Pacífico y con un diseño acústico único para grandes conciertos.

Las excavaciones han hallado 32 flautas traversas, algunas hechas de hueso de pelícano y otras decoradas con monos y cóndores, lo que es una prueba del intercambio cultural con civilizaciones ubicadas a largas distancias.

"Con esos instrumentos ellos le dieron la bienvenida a la gente de la costa, las montañas y la selva en sus rituales y las ceremonias", explica Shady.

COLAPSO EN EL DESIERTO

Más allá de su éxito como sociedad, Caral afrontó un desafío enorme: el clima.

Hace unos 4.000 años, una sequía de 130 años de duración -parte de un proceso de cambio climático que también afectó a la Mesopotamia, Egipto y China- llevó a la escasez de cultivos y al hambre.

Las plazas y las pirámides de Caral debieron ser abandonadas en el desierto.

"El cambio climático causó una crisis. Los ríos y los campos se secaron. Ellos abandonaron los centros urbanos, algo que también pasó en Mesopotamia", señala Shady.

Por años el equipo de la arqueóloga teorizó que los sobrevivientes hambrientos habían huido hacia la costa donde podían conseguir mariscos y peces.

Las excavaciones en la localidad de Vichama, un sitio cercano al valle de Huaura, respaldan esa idea.

Pero los recientes descubrimientos en Peñico cuentan otra historia.

PEÑICO: SOBREVIVIR A TRAVÉS DE LA ADAPTACIÓN

Construida a unos 600 metros sobre el nivel del mar y apenas a 10km de Caral-Supe, Peñico muestra cómo algunos miembros del pueblo caral se adaptaron al mudarse a una fuente de agua que provenía de los glaciares.

En un valle donde los ríos se habían secado, la proximidad de una montaña con agua de deshielo significaba la posibilidad de sobrevivir.

Lo que hace esto meritorio no es solo la reubicación en sí misma, sino cómo la sociedad respondió a esto.

No hay evidencia de guerras, armas o fortificaciones en Peñico, un dato poco común para tiempos de escasez.

"Peñico continúa la tradición de Caral de vivir en armonía con la naturaleza y relacionarse con otras culturas con respeto", explicó Shady.

Las excavaciones también han revelado avances en el arte y los rituales.

El equipo de Shady ha descubierto sofisticadas figuras de yeso, collares y huesos tallados, incluido uno modelado con la forma de una calavera.

Una hermosa escultura muestra la cabeza de una mujer y un peinado muy elaborado, su rostro pintado de rojo con pigmento de hematites.