Cómo el Gobernador de California emergió como el líder de la oposición a Donald Trump en EE.UU.

Y en la noche, escribió en las redes sociales: "A jugar, Texas".

Las iniciativas que allanan el camino a redibujar los distritos electorales de California de forma temporal —para las elecciones de 2026, 2028 y 2030— fueron aprobadas sin mayores obstáculos por ambas cámaras del Congreso estatal .

Durante el debate en la Asamblea de California, el líder de la minoría republicana Mike Gallagher admitió que fue un error que Trump iniciara la disputa al exigir más escaños por Texas , un estado en el que se impuso con holgura en las presidenciales del pasado noviembre.

Sin embargo, cuestionó que esta estrategia sea la respuesta correcta. "¿Qué pasa si sigues combatiendo el fuego con fuego? Terminas por quemarlo todo ", aseguró el legislador, refiriéndose a la frase de Newsom.

Newsom, en un estilo que recuerda a las habituales grandilocuencias del presidente Trump, dijo en rueda de prensa: " Somos el primer gobierno en la historia que someterá los mapas a la gente en una votación. Ellos tendrán la opción de validarlos ".

Y es que la modificación de los distritos electorales es más compleja en California que en Texas, ya que esta debe ser avalada por los votantes en una consulta popular que tendrá lugar el 4 de noviembre.

Por el momento las encuestas indican que la iniciativa de Newsom ha sido bien recibida por la población.

El 57% de los votantes californianos apoyarían los cambios en los mapas electorales en el referendum, según un memorando del encuestador personal de Newsom al que el medio Axios tuvo acceso.

En otro sondeo, llevado a cabo por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley, encargado por el diario Los Angeles Times y publicado este viernes, el 46% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la maniobra de redistribución de distritos, frente a un 36% que aseguró que era una mala idea.

El 48% afirmó que votaría a favor de los nuevos mapas en la consulta popular.

Mientras, el respaldo simbólico a Newsom le vino por otro lado. El expresidente Barack Obama elogió al gobernador por su "inteligente y mesurada" propuesta frente a la "manipulación" del mapa electoral aprobada por la Asamblea de Texas.

"Siento un enorme respeto por la forma en que el gobernador Newsom ha abordado este tema", aseguró Obama en un mensaje en X.

EN LA VANGUARDIA

"Todo esto está suponiendo un tremendo beneficio a nivel político para el gobernador californiano", le dice a BBC Mundo Mike Madrid, un estratega político republicano experto en voto latino.

"Que la redistribución de distritos electorales sea buena para California, para los votantes latinos (y otras minorías), para EE.UU., esa es otra historia. No creo que lo sea", prosigue.

"Pero sin duda está funcionando extremadamente bien para Newsom, para sus perspectivas y su posicionamiento de cara a la campaña para las presidenciales" de 2028, subraya.

"Esto lo tiene en el centro de atención a nivel nacional, donde de otro modo sería un mero gobernador. Y lo mantendrá a la vanguardia de la lucha contra Donald Trump durante al menos los próximos meses", afirma Madrid, quien fuera secretario de prensa del exlíder republicano de la Asamblea de California, Rod Pacheco.