Combatir la inseguridad y cambio climático: Las prioridades de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú

Su hija fue primera dama durante buena parte de ese período y, ahora con 51 años, promete respetar la ley, pero recuperar "el orden" y aplicar una política de seguridad de "mano dura" contra el crimen, una inquietud prioritaria de los peruanos.

Antes de poder comenzar a dar su primer discurso a la nación como presidenta de Perú, Keiko Fujimori fue interrumpida por gritos. "¡Justicia para las víctimas!", se escuchó.

Luego, recibió aplausos al hablar del poder "para servir".

"El poder solo encuentra sentido cuando se ejerce para servir", manifestó, para luego referirse a cuidar la soberanía y la Constitución, y pider a Dios "sabiduría para decidir" y "fortaleza para perseverar".

Fujimori criticó la "improvisación" e "indiferencia" de parte de los gobiernos anteriores, así como los "intereses poco transparentes".

"Recibimos un país marcado por el abandono", agregando que Perú es "un Estado a la deriva por la carencia de una organización estratégica".