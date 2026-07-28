Combatir la inseguridad y cambio climático: Las prioridades de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú

La nueva mandataria promete respetar la ley, pero recuperar "el orden" y aplicar una política de seguridad de "mano dura" contra el crimen, una inquietud prioritaria de los peruanos.
La toma de posesión de Keiko Fujimori supone el retorno a la cima del poder de Perú de un apellido que marcó época, aún divide el país y conserva adeptos pese a estar ligado a graves abusos.
Alberto Fujimori presidió el país de 1990 a 2000, una década en la que se le atribuye estabilizar la economía peruana y acabar con insurgencias armadas de izquierda, pero también actos de corrupción y violaciones de derechos humanos que lo llevaron a la cárcel.
Su hija fue primera dama durante buena parte de ese período y, ahora con 51 años, promete respetar la ley, pero recuperar "el orden" y aplicar una política de seguridad de "mano dura" contra el crimen, una inquietud prioritaria de los peruanos.
Antes de poder comenzar a dar su primer discurso a la nación como presidenta de Perú, Keiko Fujimori fue interrumpida por gritos. "¡Justicia para las víctimas!", se escuchó.
Luego, recibió aplausos al hablar del poder "para servir".
"El poder solo encuentra sentido cuando se ejerce para servir", manifestó, para luego referirse a cuidar la soberanía y la Constitución, y pider a Dios "sabiduría para decidir" y "fortaleza para perseverar".
Fujimori criticó la "improvisación" e "indiferencia" de parte de los gobiernos anteriores, así como los "intereses poco transparentes".
"Recibimos un país marcado por el abandono", agregando que Perú es "un Estado a la deriva por la carencia de una organización estratégica".
También mencionó las "miles de obras paralizadas o mal ejecutadas".
"Tenemos miedo por nuestras vidas al salir a las calles o que nuestras casas se inunden", afirmó.
Por eso, va a ejecutar un "plan de contingencia nacional", dando paso a la "prevención oportuna" y dejar atrás "la reacción tardía".
"Vamos a recuperar cada barrio, carretera... para las familias peruanas", mencionó la nueva presidenta.
También defendió la educación pública. “La educación pública deberá volver a ser la verdadera herramienta de igualdad y movilidad social”, sostuvo.
Antes comentó sobre varios programas y propuestas para combatir la desnutrición y pobreza infantiles, además de los retos en educación en las zonas más vulnerables del país.
La mandataria insistió en su discurso en mejorar la eficiencia del Estado, las cuentas públicas y eliminar trabas burocráticas.
"Queremos un Estado integrado por profesionales preparados, honestos y comprometidos con el país. La carrera pública volverá a reconocer el mérito, la capacitación permanente y la vocación de servicio", anunció.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO