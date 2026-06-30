Clan del Golfo expresa al presidente electo de Colombia su disposición a continuar el proceso de paz

El Clan del Golfo, la mayor organización armada ilegal de Colombia, manifestó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, su disposición a continuar el proceso de paz y someterse a la Justicia, a través de una carta firmada por su máximo líder, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'.

En la misiva, el grupo respondió al ultimátum planteado por el mandatario electo al recibir sus credenciales como nuevo jefe de Estado, ocasión en la que dio un plazo de un mes a las organizaciones armadas ilegales para abandonar las armas, advirtiendo que "En mi Gobierno no habrá ofertas generosas".

Como respuesta, el grupo aseguró: "Estamos listos, señor presidente".

La organización, que también se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), reiteró su voluntad de recibir al alto comisionado para la Paz y a las nuevas autoridades del próximo Gobierno para "continuar con ellos el camino de la conversación" que permita avanzar hacia un sometimiento a la Justicia.

Además, la carta propone ampliar el número de actores internacionales que participen en las conversaciones.

"Queremos extender una invitación con ánimo transparente y proactivo para que, por intermedio de su dignidad, se vinculen al proceso de conversación con nuestro ejército los Gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido", señala la misiva difundida por el grupo en sus redes sociales.

La organización plantea que Estados Unidos y Reino Unido se incorporen al proceso, manteniendo como países y entidades facilitadoras a España, Noruega, Suiza, Qatar y la Conferencia Episcopal colombiana, que han acompañado las negociaciones hasta ahora.

En el documento, el Clan del Golfo sostiene que, debido a su "sólido arraigo" social, político y territorial, es necesario garantizar la seguridad jurídica y personal de sus integrantes, además de establecer mecanismos de protección para las comunidades bajo su influencia frente a la acción de otros grupos armados durante una eventual negociación.

Asimismo, reconoce el "legítimo interés" del presidente electo por reemplazar los cultivos ilícitos y otras economías ilegales presentes en las zonas donde opera la organización, aunque plantea que cualquier transformación debe considerar a las comunidades locales.

"Estas comunidades (...) deben ser interlocutores centrales de cualquier proceso que pretenda transformación duradera de las economías rurales", afirmó el grupo, que sostiene haber actuado durante años como una suerte de protector de regiones "históricamente desatendidas por el Estado", frente a los carteles del narcotráfico, las redes de trata de migrantes y la depredación ambiental.

El Gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, y el Clan del Golfo iniciaron conversaciones formales en septiembre de 2025, en Doha, Qatar, con el objetivo de avanzar hacia un eventual proceso de paz.

Sin embargo, las negociaciones sufrieron un revés en febrero de 2026, luego del encuentro entre Petro y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En esa oportunidad, el mandatario colombiano solicitó apoyo para capturar a varios de los principales líderes del conflicto armado, entre ellos 'Chiquito Malo'.

Las conversaciones se retomaron semanas después en Bogotá, luego de que, según el Clan del Golfo, el Ministerio de Defensa aceptara retirar a 'Chiquito Malo' de la lista de "objetivos de alto valor" y se avanzara en la propuesta de otorgar al grupo un estatus político.

No obstante, el Ejecutivo colombiano ha insistido en que las operaciones militares contra la organización continúan, precisando que la única medida adoptada durante el proceso ha sido permitir el traslado de integrantes sin órdenes de extradición hacia las zonas de ubicación temporal establecidas para las conversaciones, beneficio que no alcanza a 'Chiquito Malo'.

El actual líder del grupo, también conocido como 'Javier', asumió el mando del Clan del Golfo tras la captura, en octubre de 2021, de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', quien durante años fue el hombre más buscado de Colombia y actualmente cumple una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos.

Según la Inteligencia colombiana, desde 2022, coincidiendo con los primeros acercamientos del Gobierno para negociar con la organización, el Clan del Golfo ha incrementado tanto su número de integrantes como su presencia territorial, situación que ha derivado en nuevos enfrentamientos con otras estructuras armadas ilegales.

La controversia más reciente en torno al proceso surgió tras la publicación de informaciones y filtraciones en la prensa colombiana que apuntan a que el Gobierno habría concedido ciertas medidas, como la reducción de operaciones y de la presencia militar en zonas de influencia del grupo, con el objetivo de facilitar el avance de las negociaciones de paz.

PURANOTICIA