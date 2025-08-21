Cientos de palestinos huyen tras el comienzo de la ofensiva terrestre de Israel contra la ciudad de Gaza

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó que un nuevo desplazamiento y una intensificación de las hostilidades "pueden empeorar una situación ya catastrófica" para los 2,1 millones de habitantes de Gaza.

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu anunció su intención de conquistar toda la Franja de Gaza después de que el mes pasado fracasaran las negociaciones con Hamás sobre un alto el fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes.

En una rueda de prensa televisada este miércoles, el portavoz de FDI, el general de brigada Effie Defrin, dijo que Hamás estaba "maltrecho y herido" tras 22 meses de guerra.

" Profundizaremos el daño a Hamás en la ciudad de Gaza , bastión del terror gubernamental y militar de la organización terrorista", añadió. "Profundizaremos el daño a la infraestructura terrorista por encima y por debajo del suelo y romperemos la dependencia de la población respecto a Hamás".

Defrin agregó que las IDF no demorarían en iniciar la operación.

"Hemos iniciado las acciones preliminares y, en estos momentos, las tropas de las FDI controlan las afueras de la ciudad de Gaza ".

Dos brigadas operaban sobre el terreno en el barrio de Zeitún, donde en los últimos días habían localizado un túnel subterráneo que contenía armas, y una tercera brigada operaba en la zona de Jabalia, aseguró Defrin.

Un portavoz de la agencia de Defensa Civil de Gaza, dirigida por Hamás, Mahmoud Bassal, dijo el martes a la agencia AFP que la situación era "muy peligrosa e insoportable" en los barrios de Zeitún y Sabra de la ciudad gazatí.

La agencia palestina informó que los ataques y los bombardeos israelíes habían causado la muerte de 25 personas en todo el territorio el miércoles. Entre ellas se encontraban tres niños y sus padres, cuya casa en la zona de Badr, en el campo de refugiados de Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, fue bombardeada.

El general Defrin también afirmó que las FDI estaban haciendo todo lo posible para no dañar a los rehenes que Hamás sigue reteniendo en Gaza, 20 de los cuales se cree que están vivos.

Sus familias han expresado su temor de que los que se encuentran en la Ciudad de Gaza puedan correr peligro por una ofensiva terrestre.

"LA POBLACIÓN DE GAZA ESTÁ COMPLETAMENTE AGOTADA"

La Cruz Roja también advirtió de una situación catastrófica tanto para los civiles palestinos como para los rehenes si se intensifican las actividades militares en Gaza.

"Tras meses de hostilidades implacables y desplazamientos repetidos, la población de Gaza está completamente agotada. Lo que necesita no es más presión, sino alivio. No más miedo, sino una oportunidad para respirar", dijo la organización en un comunicado.

"Deben tener acceso a lo esencial para vivir con dignidad: alimentos, suministros médicos y de higiene, agua potable y refugio seguro".

"Cualquier intensificación adicional de las operaciones militares solo agravará el sufrimiento, separará a más familias y amenazará con una crisis humanitaria irreversible. La vida de los rehenes también podría correr peligro", añadió.