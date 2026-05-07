CIDH exige liberar a los presos políticos en Venezuela y Cabello niega su existencia

Una solicitud formal de transparencia y la liberación de la totalidad de los reclusos por motivos ideológicos en Venezuela fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Organización de Estados Americanos (OEA). En la instancia, el organismo internacional instó a Caracas a permitir una inspección a los recintos penitenciarios "con acceso irrestricto".

Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, la secretaria ejecutiva de la entidad, Tania Reneaum, fue la encargada de leer un documento redactado por el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana. A través de este texto, el líder del organismo sentenció: "La privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho. En Venezuela esto no es un exceso aislado: es una política de Estado, sostenida y deliberada".

Frente a este escenario, el representante de la comisión enfatizó que "toda detención arbitraria debe cesar de inmediato". Asimismo, abogó por "la libertad plena de todas las personas presas políticas y de conciencia", haciendo hincapié en una clara advertencia hacia el régimen: "las liberaciones parciales no agotan las obligaciones del Estado".

En la misma línea, la máxima autoridad de la CIDH demandó un "acceso pleno y verificable a la información pública", requiriendo la entrega de "listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas, con nombres y estado procesal". A estas peticiones sumó la necesidad de una "protección absoluta contra la tortura y reformas estructurales que garanticen la no repetición y el restablecimiento de la democracia".

Para concluir su mensaje, Ralón Orellana añadió: "Reiteramos con la mayor firmeza la urgencia de una visita 'in loco' a Venezuela, con acceso irrestricto a los centros de privación de libertad". Sobre este punto, el presidente de la entidad remarcó que "la pregunta ya no es si la CIDH está dispuesta, lo está; la pregunta es si el Estado venezolano lo está".

La réplica desde Caracas no se hizo esperar y llegó por parte del ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. Ejerciendo su rol de presentador en el espacio televisivo 'Con el mazo dando', el secretario de Estado volvió a asegurar, tal como en ocasiones previas, que en la nación caribeña "no hay presos políticos". Junto con repetir que "no hay presos políticos", la autoridad gubernamental emplazó a la disidencia a tener "coherencia" respecto a la Ley de Amnistía, argumentando que los opositores cuestionan la normativa pero simultáneamente buscan que esta los beneficie.

Durante la transmisión de su programa, Cabello lanzó duros cuestionamientos contra sus detractores: "Andan reclamando a narcotraficantes y tienen razón porque aquí les hemos dicho que parte del dinero para financiar conspiraciones contra Venezuela viene del narcotráfico. Por eso es que están reclamando, un poco alcaldes vagabundos que prestaron el territorio para traficar droga y asesinos".

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