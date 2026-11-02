Ciberataque a supermercados en Bélgica y Luxemburgo provoca fallas en congeladores y millonarias pérdidas de alimentos

Un nuevo ataque informático afectó los sistemas de refrigeración de supermercados en Bélgica y Luxemburgo, provocando la desconexión de congeladores y generando millonarias pérdidas por alimentos que debieron ser desechados.

Las cadenas Delhaize, Carrefour Bélgica y Spar confirmaron incidentes informáticos en al menos 60 de sus supermercados, según informaron sus respectivos portavoces.

La cadena Delhaize ha sido una de las más afectadas, luego de constatar que al menos 40 de sus establecimientos sufrieron las consecuencias de estos ataques, según informó un portavoz en un comunicado recogido por medios belgas.

El principal factor en común de los incidentes fue la alteración de los sistemas de refrigeración. Los refrigeradores y, especialmente, los congeladores experimentaron un repentino aumento de temperatura hasta alcanzar aproximadamente los 15 °C, lo que provocó que algunos alimentos perdieran sus condiciones de conservación y debieran ser descartados.

Lo ocurrido recuerda al ciberataque a gran escala que afectó los sistemas de refrigeración de supermercados en Francia a mediados de octubre, episodio que también generó problemas en la conservación de productos alimenticios.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido ningún vínculo entre ambos incidentes y los ataques registrados la mañana de este lunes en Bélgica. En el caso ocurrido en Francia, alrededor de 150 supermercados resultaron afectados.

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