Christa Pike muestra una "notable" recuperación tras sobrevivir a ejecución fallida en EE.UU.

Christa Pike, la mujer condenada a muerte por el asesinato en primer grado de una compañera de clase en 1996, cuando tenía 19 años, ha experimentado una "notable" recuperación tras ser hospitalizada por un fallido intento de ejecución mediante inyección letal hace más de una semana.

"Los médicos se muestran optimistas ante su recuperación física", señaló su equipo legal en un comunicado recogido por la cadena BBC. Sus abogados destacaron que Pike ya puede caminar con ayuda y está ingiriendo alimentos.

Además, la mujer ha recuperado parte de la movilidad de sus brazos, luego de las graves lesiones sufridas durante el procedimiento. Durante el intento de ejecución, Pike se quejó de la inflamación que sentía después de recibir una de las inyecciones de pentobarbital.

Sin embargo, su defensa advirtió que "Christa está afrontando el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, incluyendo el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir", según su equipo legal.

Pese a lo vivido, sus abogados indicaron que Pike continúa mostrando preocupación por otras personas, especialmente por la familia de su víctima, Colleen Slemmer.

El caso ha abierto un escenario sin precedentes conocidos para una persona que sobrevive a un intento de ejecución mediante inyección letal.

CONSERVAR PRUEBAS

En paralelo, un tribunal de Nashville ordenó a las autoridades conservar todas las pruebas relacionadas con el fallido procedimiento, una decisión que podría sentar las bases para una futura demanda contra el estado de Tennessee.

La orden, firmada por la jueza I'Ashea Myles, establece que deben preservarse todos los elementos presentes en la habitación donde se realizó el intento de ejecución.

Esto incluye las vías intravenosas, las jeringas y otros materiales, como envases, prospectos y etiquetas, además de los desechos relacionados con el procedimiento.

La magistrada también exigió documentación sobre el estado psicológico de Pike antes, durante y después del intento de ejecución. Asimismo, instó a las autoridades estatales a tener "especial cuidado" para evitar que se extravíe o elimine accidentalmente información que pueda resultar relevante para el caso.

SISTEMA DE EJECUCIONES

El fallido intento de ejecución de Pike, ocurrido la semana pasada tras un proceso judicial que tuvo diversos cambios, provocó la renuncia de Frank Strada, jefe del Departamento Correccional de Tennessee, y la suspensión de ejecuciones en el estado.

El caso también reavivó las críticas hacia las autoridades por la gestión de estos procedimientos.

En mayo, Tennessee tuvo que suspender la ejecución de Tony Carruthers después de que el personal médico no lograra establecer un acceso intravenoso, en un proceso que se prolongó durante más de una hora.

Mark Fowler, el médico que participó en el intento de ejecución de Carruthers, también supervisó el procedimiento fallido de Pike.

Los antecedentes de ambos casos volvieron a poner bajo escrutinio los protocolos utilizados por el estado para llevar a cabo ejecuciones mediante inyección letal.

PURANOTICIA