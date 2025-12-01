Cerca de 70 migrantes habrían logrado cruzar desde Chile hacia Perú tras burlar cerco de seguridad

Cerca de 70 migrantes presuntamente indocumentados lograron cruzar desde Chile hacia Perú, pese al estado de emergencia decretado en la región de Tacna. El grupo, compuesto por adultos con niños en brazos y numerosos paquetes, se desplazó rápidamente hasta el puesto de control de Santa Rosa, mientras un reducido número de policías intentaba contenerlos.

Según Canal N de Perú, los migrantes reclamaban con fuerza que se les permitiera ingresar para continuar su viaje hacia sus países de origen. “Según testigos, la irrupción ocurrió cuando los policías encargados del control fronterizo habrían abandonado temporalmente el puesto, situación que aprovecharon los migrantes para cruzar en grupo hacia Perú”, detalló el medio.

Tras el cruce, los viajeros formaron largas filas en el puesto fronterizo para registrar su ingreso. El episodio se produjo en medio de un refuerzo de seguridad anunciado días antes: el gobierno interino de José Jerí dispuso el despliegue de 100 militares y 100 policías en la zona, distribuidos dos grupos: uno a 500 metros de la carretera Panamericana Sur y otro a tres kilómetros de la frontera con Chile.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA