Cerca de 40 países rechazan el borrador de la COP30 al "no cumplir con las condiciones mínimas"

38 países rechazaron la serie de borradores publicados este viernes por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que recogen los acuerdos de la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil).

"En su forma actual, la propuesta no cumple con las condiciones mínimas requeridas para un resultado creíble de la COP", declararon en una carta a la presidencia brasileña, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de España.

Además, solicitaron "respetuosamente, pero con firmeza" que la presidencia brasileña presenta una propuesta revisada que refleje las opiniones de la mayoría y que restablezca "el equilibrio, la ambición y la credibilidad del proceso". En este sentido, recalcaron que están dispuestos a "colaborar constructivamente" para lograr ese resultado.

Según indicaron, no pueden apoyar que el resultado de la Cumbre del Clima de Belém (Brasil) no incluya una hoja de ruta para implementar una transición justa, ordenada y equitativa que nos aleje de los combustibles fósiles. A su vez, han transmitido su preocupación por el hecho de que se haya "excluido" una hoja de ruta para abordar la interdependencia entre el clima y la naturaleza, en particular para detener la deforestación.

A su vez, apuntaron en que la implementación de los acuerdos debe estar respaldada "por resultados concretos en materia de financiación, tecnología y desarrollo de capacidades". "Sin esto, la ambición se queda en mera retórica y la implementación se vuelve inalcanzable", lamentaron.

Por último, mostraron su intranquilidad sobre las "narrativas emergentes" que sugieren que los países ambiciosos están ralentizando el progreso en la Cumbre del Clima, algo que consideran que "no refleja la realidad". "El problema surge cuando se presenta un paquete que omite elementos esenciales con la expectativa de una aceptación incondicional, reflejando únicamente lo que es aceptable para unos pocos", criticaron.

Entre otros, firmaron la carta: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chequia, Dinamarca, España, Estonia, Fiyi, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Guatemala, Honduras, Islandia, Irlanda, Kenia, Liechtenstein, Luxemburgo, Islas Marshall, México, Mónaco, Países Bajos, Panamá, Palaos, República de Corea, Eslovenia, Suecia, Suiza, Tuvalu, Reino Unido y Vanuatu.

(Imagen: @cop30nobrasil)

