Centrales nucleares de Japón sin daños tras sismo 7,7 mientras crece el temor por un "megaterremoto"

Durante la jornada de este lunes, las infraestructuras atómicas ubicadas en el país asiático superaron sin contratiempos el fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,7 grados que sacudió a la costa oriental de Japón. La información fue ratificada por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), descartando cualquier tipo de impacto en dichos recintos.

A través de sus plataformas de redes sociales, la entidad internacional detalló que recibieron el reporte oficial por parte de las autoridades japonesas. En esa línea, precisaron que hasta el momento "no han tenido lugar anomalías" dentro de las centrales nucleares emplazadas en las zonas golpeadas por el sismo y por la consecuente alerta de tsunami, medida que ya fue retirada.

Respecto a los datos técnicos del evento, la Agencia Meteorológica de Japón puntualizó que el temblor se registró alrededor de las 16.55 horas (hora local). El epicentro se localizó frente a las costas de Sanriku, mientras que su hipocentro se situó a una escasa profundidad de aproximadamente diez kilómetros.

Pese a la tranquilidad en el ámbito nuclear, el mismo organismo nipón mantuvo la reiteración de su advertencia de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate. Sumado a esto, la agencia emitió una preocupante alerta ante la posibilidad de un 'megaterremoto' que podría desencadenarse como parte de las réplicas al seísmo. Esta decisión se tomó luego de que diversos funcionarios, cuyas declaraciones fueron recogidas por la cadena de televisión japonesa NHK, apuntaran que existe un aumento de la probabilidad de un terremoto potencialmente devastador.

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