"Carteles gringos": Las pandillas que venden en EE.UU. la droga producida en América Latina

"Esto las hace más sofisticadas que las organizaciones criminales de México. Los Hells Angels, por ejemplo, en cada estado pueden tener hasta 20 jefes, porque no dominan territorios como en México; dominan calles, cuadras, donde se da el trasiego de drogas en EE.UU.", añade.

El periodista explica que no le tienen "lealtad" a ningún cartel de México, Colombia u otro país, sino que pactan el envío a las fronteras de cargamentos de drogas y a partir de ahí se encargan de la logística de transportarla, distribuirla y venderla para después repartir las ganancias y pagar a los carteles a través del lavado de dinero en el sistema financiero de EE.UU. y el transporte oculto de efectivo por la frontera sur de EE.UU.

A los carteles latinoamericanos esta venta con entregas en la frontera les resulta lucrativa y práctica al "arriesgar menos", según Esquivel.

"A los carteles mexicanos les interesa el dinero que pactaron y que se lo entreguen en el tiempo que les dan para distribuir la droga".

"Para los carteles estadounidenses es más fácil porque se encargan de poner el precio a su gusto; ya no están sujetos a un precio fijado por organizaciones criminales extranjeras", afirma.

Dudley también señala que desde hace años se dio este cambio de dinámica de los carteles latinoamericanos que hace entregas de drogas en la frontera de EE.UU. en lugar de hacer todo el proceso.

¿QUIÉN ES "EL CHAPO DE EE.UU."?

En la historia criminal de EE.UU. del siglo XX hubo grandes capos, como Al Capone, John Gotti o Frank Costello, pero estos se dedicaron al control de sindicatos, las apuestas, la extorsión y el contrabando que no tenía como principal negocio las drogas.

Después de ellos no surgió un gran capo del narcotráfico, ¿por qué?

En buena medida, explican los entrevistados, debido a que los líderes criminales no les conviene tener notoriedad en un país donde hay una fuerte presencia de agencias y corporaciones policiales, así como duras sanciones que los despojarían fácilmente de sus ganancias.

Los expertos coinciden en que no existe "El Chapo de EE.UU.".