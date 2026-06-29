Cancillería confirma cuarto chileno fallecido tras terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de un cuarto chileno fallecido a consecuencia de los terremotos en Venezuela.

"Cancillería lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos en Venezuela. De esta manera, ya son cuatro víctimas chilenas confirmadas", señaló em su cuenta de X.

"El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos.", añadió.

La primera persona chilena fallecida en el terremoto doble fue Erika Ramírez, 44 años, quien nació en Venezuela, pero recibió la nacionalidad chilena por su madre.

También se reportó la desaparición de Tomás Pribanic Boesze, de 73 años, un ciudadano chileno que vivía en La Guaira.

Y también desde La Guaira se confirmó el fallecimiento de Héctor Riquelme, de 54 años, un chileno que se fue hace 26 años a Venezuela.

PURANOTICIA