Canadá impondrá aranceles de entre el 15% y el 50% a más de 700 productos estadounidenses

El gobierno de Canadá anunció este martes una serie de aranceles sobre 700 productos de Estados Unidos en respuesta a las medidas similares que ha tomado el presidente Donald Trump en las últimas horas.

Entre una amplia gama de productos sobre los que Canadá añade impuestos de importación por US$20.000 millones están el acero, los productos lácteos y los electrodomésticos.

La medida es una respuesta a los aranceles del 50% impuestos por el gobierno de Trump a un pequeño porcentaje de productos canadienses tras el fracaso de las negociaciones comerciales.

EE.UU. ya había impuesto aranceles sobre el acero, el aluminio, los automóviles y la madera canadienses.

Los aranceles anunciados por Canadá van en un rango de entre el 15% y el 50% y entrarán en vigor a la medianoche del 8 de septiembre.

En el anuncio, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo que su país se enfrenta a un "desafío sin precedentes" de EE.UU., pero agregó que "los canadienses estarán a la altura de las circunstancias".

Aseguró que las medidas también incluyen un paquete de apoyo por unos US$5.400 millones para los trabajadores y las empresas de su país.