Buques de la Armada de Israel interceptan a la flotilla internacional en su intento de llegar a Gaza con ayuda humanitaria

Nadie resultó herido, pero la misión tuvo que detenerse varios días en aguas griegas para efectuar reparaciones, antes de zarpar de nuevo hacia Gaza.

La GSF aseguró este miércoles que varios barcos, entre ellos el Alma , uno de los principales, así como el Surius y el Adara, fueron interceptados y abordados.

Antes de eso, acusó al ejército israelí de " dañar intencionadamente las comunicaciones de los barcos, en un intento de bloquear las señales de socorro y detener la transmisión en vivo de su abordaje ilegal ".

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí señaló que se había informado a la flotilla de que, si continuaba su viaje, estaría "violando un bloqueo naval" en vigor que cubre las aguas cercanas a Gaza.

Varias cámaras web de los barcos seguían transmitiendo una señal en vivo por internet que mostraba a los activistas.

Al momento de la intercepción de Israel, aseguraron que estaban a 70 millas náuticas (130 km) de la costa de Gaza .

La GSF dijo que esperaba que sus barcos llegaran a la costa de Gaza el jueves por la mañana.

Desde Francia, el canciller Jean-Noal Barrot también dijo que la flotilla de la GSF estaba siendo interceptada.

Afirmó en un comunicado que su gobierno había garantizado "que cualquier posible operación de abordaje se llevaría a cabo en las mejores condiciones de seguridad posibles".

Por su parte, el gobierno de Italia dijo que Israel le había asegurado que sus fuerzas armadas no utilizarían la violencia contra las personas a bordo.

"El abordaje estaba planeado, lo estamos discutiendo... con [el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon] Saar para que no haya acciones violentas por parte de las fuerzas armadas de Tel Aviv, y así me lo han asegurado", dijo el canciller italiano, Antonio Tajani.

Israel ya bloqueó otros dos intentos de activistas de entregar ayuda por barco a Gaza, en junio y julio.

Anteriormente, Italia y Grecia pidieron a Israel que garantizara la seguridad de los tripulantes y dijeron que estaban siguiendo de cerca los acontecimientos.

"TENEMOS QUE SEGUIR INTENTÁNDOLO"

El martes, algunos activistas dijeron que se acercaban a una zona donde otras flotillas han sido interceptadas.

Ezequiel Peressini, dirigente del partido Izquierda Socialista de Argentina, que lleva 30 días a bordo de Sirius, una de las 52 embarcaciones que forman la GSF, explicó: "Hemos pasado todo el mes de septiembre en nuestra embarcación con el objetivo de llevar la ayuda humanitaria para romper el cerco de hambre y genocida de Israel sobre Gaza y Palestina".

"Este martes, nos encontramos a 200 millas marítimas (de la costa de Gaza) y esperamos que la madrugada de este miércoles estemos a 150 millas marítimas, por lo que traspasaremos la llamada línea naranja (un área donde el riesgo de intercepción es alto)", aseguró.

Este intento de la GSF se da después de que otro buque operado por el grupo, el Conscience, fuese alcanzado por dos drones cuando cruzaba aguas maltesas a principios de mayo.